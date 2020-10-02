【中秋連假】 商場食肆人頭湧湧業界指首日收益達2.8億元　 酒吧業稱市民需要娛樂【多圖】

▲ 本港昨日(1日）開始中秋國慶4天長假期。(林宇翔攝)

本港昨日（1日）開始中秋國慶4天長假期，不少市民均與家人外出「做節」慶團圓，市面人流不絕，多個商場及食肆都人頭湧湧。有餐飲業指，昨日業界收益達2.8億元，雖仍不及去年中秋節，但已比7﹑8月時理想，形容「看到曙光」。酒吧業亦言，假期生意回升1至2成，認為市民需要娛樂，盼當局放寬酒吧可營業至凌晨2時。

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中秋連假踏入第二日，各大商場紛紛出招吸客，不少市民都一家大小外出用膳及消費，多個人型商場包括尖沙咀海港城﹑旺角MOKO﹑銅鑼灣時代廣場等都人流不絕，鞋店﹑電器店﹑服飾店等都有不少人在購物；商場內亦有食肆幾近滿座，食客要排隊等候入座。

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市面消費氣氛回暖，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，昨日是中秋節正日，自己亦有外出觀察食肆的人流情況，發現大部分食肆人頭湧湧，對整體情況感到理想，

一些中小型食肆都幾旺，好多人排隊，對飲食業生意幫助大。

他指，業界統計昨日收益有2.8億元，相較2018年的中秋節正日共有4億元生意，仍下跌了約3成，但比本港7至8月時業界下跌了6至7成生意額已有改善，形容「看到曙光」，

跌幅由9月起開始收窄，所以現時只下跌3成已令人相當滿意。

他估計，本港市民很久沒外出，所以現時食肆出現不少訂座情況，加上現時無法旅遊，本港缺乏了內地旅客到港消費，本港市民亦

全部留返在港消費，所以預期之後都會好。

不過，黃家和提及，由於現時政府限制餐飲處所維持4人一檯仍然生效，加上人數有50%限制，對酒樓的影響仍大，其他食肆亦「好極都有影響」，強調業界理解「限聚」的必要性，亦會遵守。

他說，雖然10至12月本是全年旺季，惟現時仍要視乎疫情是否繼續受控，若當局未來可進一步放寬「限聚令」，相信業界會有更好的生意額，期望業界第三季生意額只較往年同期下跌2成，認為「已非常理想」。

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香港酒吧業協會副主席錢雋永亦言，業界已停業2個月，「不少酒客已忍了很久」，所以假期酒吧的人流及生意亦不錯，昨日生意較剛復業時回升1至2成，亦對未來亦抱樂觀態度。

始終市民需要娛樂，去不到旅行，酒吧成為娛樂必需品」。

但他嘆，受「限聚令」影響，現時酒吧只能2人一檯，營業時間只能至午夜12時，人數亦同樣有上限的一半人限制，整體收入仍較往常下跌一半，

暫時未賺得到錢。

他期望政府可進一步放寬限制，相信屆時可增2至3成生意額，幫助會更大，

最起碼可容許營業時間增加2小時至凌晨2時。

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記者：洪芷晴