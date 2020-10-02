【周柏豪音樂會】中秋夜為建造業工友義唱　暖爸Pakho抱囡囡溫馨追月【有片】

▲ 周柏豪中秋夜為建造業工友義唱。

周柏豪今日（10月2日）為「建造業抗疫關愛行動」於建造業零碳天地舉行辦低碳音樂會《抗疫關愛行動—周柏豪你的後援音樂會》，柏豪希望以音樂團結各界齊心抗疫，鼓勵大眾實踐低碳生活，讓市民特別是建造業工友感受中秋佳節的氣氛。



柏豪早前已為《抗疫關愛行動 —周柏豪你的後援音樂會》預錄演出，為配合追月氣氛，大會特別訂製大型的月球燈佈置現場，並安排在晚上進行錄影，同時有超過30間媒體包括「TOPick新聞」合力聯播，令香港、新加坡及馬來西亞的觀眾，在同一天空下，也可一起感受節日氣氛。

▲ 音樂會由森美任司儀。（大會提供）

柏豪在音樂會唱出多首代表作及富正能量歌曲，如《同天空》、《Imperfect》、《老少平安》、《宏願》、《還記得》、新歌《劫後餘生》等，柏豪一小時演出向樂迷帶出一陣溫暖感。

能夠參與今次演出，柏豪坦言希望能一盡自己的綿力，讓更多人關注一直為社會默默付出的建造業工友。

▲ 柏豪一小時內唱出多首代表作。（大會提供）

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柏豪說：「受疫情影響，某些行業還可在家工作，但建造業工友們為了繼續令社會正常運作，無論風吹雨打仍堅守崗位，我好希望藉今次音樂會，向你們講聲感謝和致敬。」



今年也是柏豪去年12月榮升爸爸後，跟女兒過首個中秋節， 他指中秋是自己很喜歡的節日。「「除了新年，最喜歡便是中秋節，因為會一家人一起慶祝，很有團圓感覺。其實入了行十多年，很久沒感受過中秋節的氣氛，難得今次音樂會在這段時間播放，加上很有正能量的歌曲，希望大家感受到節日氣氛，也感受到正面訊息。」

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抱囡囡留家運動

以往經常做運動的柏豪，因為疫情上不了健身房，只好有湊女代替運動，他說：「過去兩年不斷有巡迴演唱會，當時相當滿意自己的狀態，今年的確少了運動，相信好多朋友同我情況一樣，惟有在家多點郁動，抱住囡囡做深蹲，當做負重運動，她差不多有廿磅，抱著她手臀手瓜也會起腱，有時還會幫手做家務，吸塵、洗碗當做運動！」

▲ 柏豪最喜歡中秋的團圓感覺。（大會提供）

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提到和囡囡迎接第一個中秋節，柏豪一早做好準備，與「小情人」共渡溫馨時刻。「我有朋友開紙紮鋪，他送了一個傳統的兔仔燈籠給囡囡，還有些風琴式燈籠，雖然囡囡長大後未必會記得，但我們一家人可以影相留個紀念。」

▲ 首次跟囡囡過中秋節。

他指今晚會抱住囡囡，一起重溫是次音樂會：「因為之前試過，嫲嫲抱著她看我在電視台的演出，囡囡會興奮得撐手撐腳，加上今次音樂會別具意義，很值得我同囡囡一起安在家中收看。」柏豪說。