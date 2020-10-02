【銅芯抗疫口罩】未取口罩市民可在下周一至月底　到郵局或公共屋邨辦事處索取

▲ 政府宣布未領取「銅芯抗疫口罩+™」的市民可於下周一（5日）至31日期間，到全港郵政局或公屋屋邨辦事處索取口罩。（資料圖片）

政府早前宣布向全港市民再次派發「銅芯抗疫口罩＋™」，香港郵政已向有網上登記的市民派遞。創科局指，尚未領取「銅芯抗疫口罩+™」的市民可於下周一（5日）至31日期間，到全港郵政局索取口罩；而房委會及房協轄下出租屋邨的居民，亦可到其屋邨辦事處索取口罩。

創科局提醒，市民須向郵政局或屋邨辦事處職員出示其香港身份證正本，不接受影印本。職員會即時在電腦或手提裝置輸入市民的身份證號碼，如確認該巿民從未曾獲取口罩，職員會派發2個成人尺碼的口罩；如該市民曾獲取1個口罩，職員便只會派發1個成人尺碼口罩。郵政局或屋邨辦事處使用的電腦及手提裝置不會儲存市民的任何個人資料。

索取地點：

郵政局



市民可於辦公時間內前往121間郵政局索取「銅芯抗疫口罩+™」。各郵政局每日可供索取的口罩數量會有所不同，市民可瀏覽以下網頁：www.hongkongpost.hk/tc/about_us/network/cuMaskOffices/index.html



房委會轄下的公共租住屋邨辦事處



房委會轄下186個公共租住屋邨的居民可於下列時段到其所屬屋邨辦事處索取口罩，不包括租者置其屋計劃屋邨及可租可買計劃屋苑的屋邨辦事處：

10月5日至9日（星期一至五）：下午2時至5時

10月12日至30日（星期一至五，公眾假期除外）：上午9時30分至下午12時30分；及下午2時至5時

房協轄下的出租屋邨辦事處

房協轄下20個出租屋邨的居民可於下列時段到其所屬的屋邨辦事處索取「銅芯抗疫口罩+™」:

星期一至五（公眾假期除外）上午8時30分至下午12時30分；及下午1時30分至5時30分

沙頭角邨屋邨辦事處的辦公時間：星期一至五上午8時四45分至下午12時45分；及下午1時30分至4時30分

對面海邨屋邨辦事處的辦公時間：星期一及四上午8時30分至下午12時30分；星期二上午8時30分至下午12時30分，及下午1時30分至5時30分

如市民無法親身前往索取口罩，可以授權他人在郵政局或屋邨辦事處代領。每名獲授權人士每次可最多替兩名授權人代領口罩。



（一）在郵政局代領

獲授權人士須向郵政局職員出示授權人的香港身份證副本（影印本或電子版本）以及其簽署的授權證明正本或副本（影印本或電子版本）。授權證明須包括授權人姓名及香港身份證號碼、獲授權人士姓名及香港身份證號碼，並註明授權索取成人尺碼「銅芯抗疫口罩+™」。獲授權人士亦須向職員出示香港身份證正本，以證明其身份。



（二）為房委會及房協屋邨租戶在屋邨辦事處代領

獲授權人士須向屋邨辦事處職員出示授權人所居住單位的租約正本及授權人的香港身份證副本（影印本或電子版本）。租約上必須列有授權人的姓名。獲授權人士無需另行出示授權證明，唯須向職員出示香港身份證正本，以證明其身份。

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責任編輯：徐紹軒