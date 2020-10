【宇宙級禮物】暖男丈夫月球買地4.3萬呎贈愛妻　超值價350港元將來優先登月移居

▲ 巴基斯坦一名新婚丈夫以超低價買下月球土地送給愛妻。

「月亮代表我的心」、「Love you to the moon and back」這些浪漫句子,原來可以成真!巴基斯坦一名浪漫丈夫為氹新婚妻子開心,想送一份別出心裁的禮物,竟買下一英畝(約4.36萬平方尺)的月球土地送給愛妻,別以為做「月球地主」要花天價,一英畝只需45美元(約349港元)就買到,非常超值!

綜合外媒報道,巴基斯坦23歲人夫Sohaib Ahmed與26歲妻子Madiha剛度過結婚半年紀念日,「愛妻號」Sohaib想搞搞新意思與妻慶祝,決定送她一份最難忘的禮物。

獲發月球地契證明

Sohaib透過國際月球聚居計劃機構Lunar Settlement Initiative(LSI),向國際月球土地註冊局Lunar Land在月球Sea of Vapour區域,買入一塊面積達約4.36萬平方尺的月球土地,且具有法律認可和認證。

▲ 人類登月旅行不是夢!(香港經濟日報相片)

Sohaib獲美國郵政總局發出一張「月球地契證明」,附有衛星照片及詳細說明所購買的土地位置及資訊,Sohaib將購入的月球土地以愛妻命名。

妻子Madiha收到禮物後感到相當驚喜,當初告訴朋友時,朋友都感到難以置信,以為是開玩笑,直至看到地契才敢相信,有女友人更要求未婚夫照辦煮碗「送月球」,相信此舉式成為新興結婚禮物。

中介機構稱須嚴格審核買家

這對巴基斯坦「月球地主」的事跡被廣泛報道後,LSI接到很多查詢,並回應指,買家都須經過嚴格審核,通過後,買家不僅擁有實質的土地法律證明,將來也能以任何形式居住及使用這片土地。而月球地主將來可獲得太空旅行優先權,Sohaib兩夫妻都期待被選中。

與湯告魯斯妮歌潔曼做鄰居

Sohaib表示,自己是受電影《來自星星的PK》已故印度男星蘇薩辛格拉其普特(Sushant Singh Rajput)啟發,更發現有不少名人已在月球「插旗」買地,包括湯告魯斯(Tom Cruise)、尊特拉華達(John Travolta)、妮歌潔曼等,連美國前總統列根(Ronald Reagan)、卡特(Jimmy Carter)和喬治布殊(George W Bush)也是月球鄰居!

