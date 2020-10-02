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【宇宙級禮物】暖男丈夫月球買地4.3萬呎贈愛妻　超值價350港元將來優先登月移居

親子 18:02 2020/10/02

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

巴基斯坦一名新婚丈夫以超低價買下月球土地送給愛妻。

「月亮代表我的心」、「Love you to the moon and back」這些浪漫句子，原來可以成真！巴基斯坦一名浪漫丈夫為氹新婚妻子開心，想送一份別出心裁的禮物，竟買下一英畝（約4.36萬平方尺）的月球土地送給愛妻，別以為做「月球地主」要花天價，一英畝只需45美元（約349港元）就買到，非常超值！

綜合外媒報道，巴基斯坦23歲人夫Sohaib Ahmed與26歲妻子Madiha剛度過結婚半年紀念日，「愛妻號」Sohaib想搞搞新意思與妻慶祝，決定送她一份最難忘的禮物。

獲發月球地契證明

Sohaib透過國際月球聚居計劃機構Lunar Settlement Initiative（LSI），向國際月球土地註冊局Lunar Land在月球Sea of Vapour區域，買入一塊面積達約4.36萬平方尺的月球土地，且具有法律認可和認證。

人類登月旅行不是夢！（香港經濟日報相片）

Sohaib獲美國郵政總局發出一張「月球地契證明」，附有衛星照片及詳細說明所購買的土地位置及資訊，Sohaib將購入的月球土地以愛妻命名。

妻子Madiha收到禮物後感到相當驚喜，當初告訴朋友時，朋友都感到難以置信，以為是開玩笑，直至看到地契才敢相信，有女友人更要求未婚夫照辦煮碗「送月球」，相信此舉式成為新興結婚禮物。

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中介機構稱須嚴格審核買家

這對巴基斯坦「月球地主」的事跡被廣泛報道後，LSI接到很多查詢，並回應指，買家都須經過嚴格審核，通過後，買家不僅擁有實質的土地法律證明，將來也能以任何形式居住及使用這片土地。而月球地主將來可獲得太空旅行優先權，Sohaib兩夫妻都期待被選中。

與湯告魯斯妮歌潔曼做鄰居

Sohaib表示，自己是受電影《來自星星的PK》已故印度男星蘇薩辛格拉其普特（Sushant Singh Rajput）啟發，更發現有不少名人已在月球「插旗」買地，包括湯告魯斯（Tom Cruise）、尊特拉華達（John Travolta）、妮歌潔曼等，連美國前總統列根（Ronald Reagan）、卡特（Jimmy Carter）和喬治布殊（George W Bush）也是月球鄰居！

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責任編輯︰林綺玲

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