【新冠肺炎】旅遊界指中秋連假酒店業迎「小陽春」　盼盡快落實「旅遊氣泡」

▲ 中秋節港人享有4日連假，不少市民外出。（曾耀輝攝）

中秋節港人享有4日連假，不少人選擇到酒店「Staycation （宅度假）」，有旅遊業界指，長假令酒店業迎來「小陽春」，有酒店預訂已爆滿，部分酒店入住率亦達7﹑8成，但憂長假後入住率會回跌。業界亦盼港府可於10月內能恢復有限度通關，粵、港、澳能先開放「健康碼」來往，及盡快落實「旅遊氣泡」，否則擔心業界出現嚴重倒閉潮。

點擊圖片即睇港人趁假期外出用膳及消費情況：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

旅遊界立法會議員姚思榮今日（2日）出席電台節目時形容，由中秋節前一晚至明日（3日）期間，香港迪士尼樂園的酒店等度假式酒店已被訂滿；不少國際品牌旗下酒店的房價由每晚4,000至5,000元，減價至一半，令入住率回升至7﹑8成； 市區單幢酒店入住率亦不高，僅有約4成。

姚思榮指，酒店業雖在中秋連假迎來「小陽春」，但擔心假期過後會回復低入住率的情況，希望10月內能開放有限度通關，以及盡快落實「旅遊氣泡」，否則擔心業界會出現嚴重倒閉潮及裁員潮。

【新冠肺炎】不少市民於本地酒店「staycation」 陳肇始指疫情未完全穩定促勿鬆懈

出席同一節目的香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊則言，啟用「健康碼」是幫助旅遊業的第一步，建議港府先試行粵 、港、澳地區，檢測費用約定於200元， 其後再開通「旅遊氣泡」，直言業界目前水深火熱，若要疫情「清零」一段時間再通關是不現實，希望可以盡快落實有關安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩