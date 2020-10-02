葉劉選舉開支77萬元　化粧2萬元攝影費盛惠3.6萬元

▲ 葉劉淑儀近期拍攝的中秋系列圖輯。（葉劉淑儀Facebook圖片）

中秋佳節剛結束，相信不少網友近日都看過新民黨主席葉劉淑儀，身穿旗袍的中秋系列圖輯，其中一款包括「你食咗月餅未？」原來，葉劉早前報名參選已押後的立法會港島區直選，申報了兩次個人化粧費2萬元、以及團隊兩次攝影費3.6萬元。

▲ 葉劉淑儀近日在社交網站發布一組身穿旗袍的賀中秋系列圖輯。（葉劉淑儀Facebook圖片）

2020年立法會換屆選舉押後，選舉事務處亦陸續公布參選人的選舉開支。其中競逐連的葉劉淑儀團隊花約77萬元，不過由於獲得新民黨捐贈76.8萬元，所以最終埋單，帳面上亦只需不足2000元。

根據團隊申報的資料，所有候選人個人開支為5.6萬元，該筆開支雖然計在葉太個人的申報表中，但根據服務機構提供的單據，每次1.8萬元的攝影費用，已包括5個人化粧、髮型設計、及5小時的拍攝，即葉太名單上的陳家珮、廖添誠、郭浩景和周卓然都有份。葉太團隊雖是7月24日在網上發布會公布參選，但葉太團隊拍攝第一輯相片卻是在5月30日，第二輯則是7月5日。換言之，葉太一早準備競逐連任。

▲ 葉劉淑儀團隊。（資料圖片）

選舉廣告開支方面，團隊合計花約4.8萬元，主要是海報、傳單、易拉架、小旗費用；租金、辦公室及運輸開支3.4萬元；惟雜項一欄高達約63萬元，其實亦是與選舉廣告有關——17萬元印製宣傳品訂金、15萬元宣傳品設計費、約30萬元則是用於支付小巴車身廣告。

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