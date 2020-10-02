【對抗濕疹】轉季天氣乾燥濕疹易發作　中醫推介2款湯水清熱潤膚【附護膚貼士】

▲ 轉季天氣乾燥濕疹易發作，中醫推介水清熱潤膚。

轉季天氣乾燥，濕疹易發作，到底要怎樣護膚？若發作可怎麼處理？TOPick向註冊中醫師李廣冀請教由內到外的護膚貼士，他推介兩款護膚湯水及外塗的藥膏，適合入秋後護膚潤膚。

外塗鎖水藥膏

李醫師表示，入秋後，天氣轉冷，濕度低，容易令皮膚更乾燥，需注意保濕，並要多飲水。他建議外塗比較鎖水的油膏或潤膚膏，例如：椰子油、杏仁油、馬油、紫雲膏、金盞花膏。

至於乾燥脫皮、皮膚增厚的濕疹患者，若有裂口，也可外塗油膏；若紅腫滲水，則可能是瘙癢激發急性濕疹，這時不宜用油膏，反而要用濕敷，可用黃連粉適量加溫和水濕敷，收斂傷口。

輕微發作時，可外塗一些有薄荷樟腦成分的潤膚膏，可收縮血管，達到止癢效果。但若情況嚴重，傷口較多，出現很多混合皮損，急性滲出，又出現慢性肥厚脫皮情況，則建議求醫治理，這會較為穩妥。另外，要減掉手指甲，或於睡覺前用藥水膠布貼住手指頭，以防指甲抓破濕疹，減少傷口。

同場加映：9類容易誘發濕疹的食物，以及5類有助紓緩濕疹的食物↓

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

湯水推介

1. 蓮藕綠豆湯

功效：健脾養胃，養陰清熱

材料：

蓮藕：1斤

淮山：30g

百合：15g

綠豆：100g

蜜棗：2粒

豬骨：500g

煮法：豬骨出水，蓮藕去皮切件，綠豆浸水洗淨。2.5L水滾後，下所有材料，大火分鐘後，轉中小火煲1.5小時後，下鹽調味即成。

2. 金銀菜瘦肉湯

功效：

清熱潤膚、潤腸通便

適合秋天天氣乾燥，喉嚨乾渴，皮膚乾燥及經常户外工作人士飲用。

材料：

鮮白菜：2棵（約200g）

菜乾：70g

南北杏：20g

瘦肉：300-400g

紅蘿蔔：1條

蜜棗：2粒

小無花果：8粒

薑片：3片

做法：

鮮白菜切半洗淨備用

菜乾浸軟埋菜頭，徹底沖洗乾淨。

紅蘿蔔去皮切件

蜜棗及小無花果沖洗

瘦水切件汆水

把2.5L水煮滾，除了鮮白菜外，把所有材料放進煲內煮滾10分鐘。轉小火煲90分鐘後，把預備好的鮮白菜，然後一同煲20分鐘即成，下鹽調味。

另外，濕疹患者可多吃白色食材，例如：淮山、白蘿蔔、雪耳、百合、蓮子；水果則可選擇雪梨、蘋果。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣