【對抗濕疹】轉季天氣乾燥濕疹易發作 中醫推介2款湯水清熱潤膚【附護膚貼士】
轉季天氣乾燥，濕疹易發作，到底要怎樣護膚？若發作可怎麼處理？TOPick向註冊中醫師李廣冀請教由內到外的護膚貼士，他推介兩款護膚湯水及外塗的藥膏，適合入秋後護膚潤膚。
外塗鎖水藥膏
李醫師表示，入秋後，天氣轉冷，濕度低，容易令皮膚更乾燥，需注意保濕，並要多飲水。他建議外塗比較鎖水的油膏或潤膚膏，例如：椰子油、杏仁油、馬油、紫雲膏、金盞花膏。
至於乾燥脫皮、皮膚增厚的濕疹患者，若有裂口，也可外塗油膏；若紅腫滲水，則可能是瘙癢激發急性濕疹，這時不宜用油膏，反而要用濕敷，可用黃連粉適量加溫和水濕敷，收斂傷口。
輕微發作時，可外塗一些有薄荷樟腦成分的潤膚膏，可收縮血管，達到止癢效果。但若情況嚴重，傷口較多，出現很多混合皮損，急性滲出，又出現慢性肥厚脫皮情況，則建議求醫治理，這會較為穩妥。另外，要減掉手指甲，或於睡覺前用藥水膠布貼住手指頭，以防指甲抓破濕疹，減少傷口。
同場加映：9類容易誘發濕疹的食物，以及5類有助紓緩濕疹的食物↓
湯水推介
1. 蓮藕綠豆湯
功效：健脾養胃，養陰清熱
材料：
- 蓮藕：1斤
- 淮山：30g
- 百合：15g
- 綠豆：100g
- 蜜棗：2粒
- 豬骨：500g
煮法：豬骨出水，蓮藕去皮切件，綠豆浸水洗淨。2.5L水滾後，下所有材料，大火分鐘後，轉中小火煲1.5小時後，下鹽調味即成。
2. 金銀菜瘦肉湯
功效：
- 清熱潤膚、潤腸通便
- 適合秋天天氣乾燥，喉嚨乾渴，皮膚乾燥及經常户外工作人士飲用。
材料：
- 鮮白菜：2棵（約200g）
- 菜乾：70g
- 南北杏：20g
- 瘦肉：300-400g
- 紅蘿蔔：1條
- 蜜棗：2粒
- 小無花果：8粒
- 薑片：3片
做法：
- 鮮白菜切半洗淨備用
- 菜乾浸軟埋菜頭，徹底沖洗乾淨。
- 紅蘿蔔去皮切件
- 蜜棗及小無花果沖洗
- 瘦水切件汆水
- 把2.5L水煮滾，除了鮮白菜外，把所有材料放進煲內煮滾10分鐘。轉小火煲90分鐘後，把預備好的鮮白菜，然後一同煲20分鐘即成，下鹽調味。
另外，濕疹患者可多吃白色食材，例如：淮山、白蘿蔔、雪耳、百合、蓮子；水果則可選擇雪梨、蘋果。
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
記者：黃泳欣