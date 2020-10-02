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【對抗濕疹】轉季天氣乾燥濕疹易發作　中醫推介2款湯水清熱潤膚【附護膚貼士】

醫生診症室 18:27 2020/10/02

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

轉季天氣乾燥濕疹易發作，中醫推介水清熱潤膚。

轉季天氣乾燥，濕疹易發作，到底要怎樣護膚？若發作可怎麼處理？TOPick向註冊中醫師李廣冀請教由內到外的護膚貼士，他推介兩款護膚湯水及外塗的藥膏，適合入秋後護膚潤膚。

外塗鎖水藥膏

李醫師表示，入秋後，天氣轉冷，濕度低，容易令皮膚更乾燥，需注意保濕，並要多飲水。他建議外塗比較鎖水的油膏或潤膚膏，例如：椰子油、杏仁油、馬油、紫雲膏、金盞花膏。

至於乾燥脫皮、皮膚增厚的濕疹患者，若有裂口，也可外塗油膏；若紅腫滲水，則可能是瘙癢激發急性濕疹，這時不宜用油膏，反而要用濕敷，可用黃連粉適量加溫和水濕敷，收斂傷口。

輕微發作時，可外塗一些有薄荷樟腦成分的潤膚膏，可收縮血管，達到止癢效果。但若情況嚴重，傷口較多，出現很多混合皮損，急性滲出，又出現慢性肥厚脫皮情況，則建議求醫治理，這會較為穩妥。另外，要減掉手指甲，或於睡覺前用藥水膠布貼住手指頭，以防指甲抓破濕疹，減少傷口。

同場加映：9類容易誘發濕疹的食物，以及5類有助紓緩濕疹的食物↓

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湯水推介

1. 蓮藕綠豆湯

功效：健脾養胃，養陰清熱

材料： 

  • 蓮藕：1斤
  • 淮山：30g
  • 百合：15g
  • 綠豆：100g
  • 蜜棗：2粒
  • 豬骨：500g

煮法：豬骨出水，蓮藕去皮切件，綠豆浸水洗淨。2.5L水滾後，下所有材料，大火分鐘後，轉中小火煲1.5小時後，下鹽調味即成。

2. 金銀菜瘦肉湯

功效：

  • 清熱潤膚、潤腸通便
  • 適合秋天天氣乾燥，喉嚨乾渴，皮膚乾燥及經常户外工作人士飲用。

材料：

  • 鮮白菜：2棵（約200g）
  • 菜乾：70g
  • 南北杏：20g
  • 瘦肉：300-400g
  • 紅蘿蔔：1條
  • 蜜棗：2粒
  • 小無花果：8粒
  • 薑片：3片

做法：

  • 鮮白菜切半洗淨備用
  • 菜乾浸軟埋菜頭，徹底沖洗乾淨。
  • 紅蘿蔔去皮切件
  • 蜜棗及小無花果沖洗
  • 瘦水切件汆水
  • 把2.5L水煮滾，除了鮮白菜外，把所有材料放進煲內煮滾10分鐘。轉小火煲90分鐘後，把預備好的鮮白菜，然後一同煲20分鐘即成，下鹽調味。

另外，濕疹患者可多吃白色食材，例如：淮山、白蘿蔔、雪耳、百合、蓮子；水果則可選擇雪梨、蘋果。

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記者：黃泳欣

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