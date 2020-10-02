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【疑似封盤】41歲廖碧兒傳出婚訊　明年結婚嫁富二代男友盧啟賢

娛樂 18:18 2020/10/02

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

41歲廖碧兒傳出婚訊。

好友爆料傳出41歲廖碧兒婚訊，據悉廖碧兒雖然兩年前與富二代男友盧啟賢宣布分手，但二人仍然多次被媒體拍得約會照片。今日（10月2日）廖碧兒好友在個人社交媒體漏口風，恭喜廖碧兒和未婚夫。

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廖碧兒好友在個人社交媒體貼出廖碧兒和盧啟賢親密合照，並配文二人將在明年結婚。有朋友看後追問事件真偽，更推測照片是婚前派對。

廖碧兒疑似「好事近」。（IG圖片）

早前廖碧兒接受傳媒訪問時，曾暗示與盧啟賢有復合的機會，之後便從其好友身邊傳出二人「好事近」。

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男友傳有逾億身家

廖碧兒過去曾跟陳豪、劉愷威傳出拍拖，不過，近年戀上被指身家億萬富二代盧啟賢（Calvin）。有指男方曾跟泰國電訊商千金Nina拍拖7年，廖碧兒一度以為自己是小三，宣稱「分手」。

不過，後來廖碧兒被指跟Calvin發展地下情。她曾在社交平台大晒收到99朵玫瑰相片，被發現跟Calvin在五星級酒店食飯慶祝情人節。

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現年約42歲盧啟賢，有學識有身家，據知是投資公司的行政總裁（CEO），堪稱城中的「筍盤」。盧啟賢據知曾歷失婚，跟前妻因離婚瓜分資產及贍養費等問題，一度鬧上法庭。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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