【新冠肺炎】專家指近日市民有病徵不做檢測　確診數字未必有效反映社區情況

▲ IFC日本餐廳「無二」一名33歲男廚師確診。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情未止，本港今日(2日)新增7宗確診個案，當中有2宗為本地感染源頭不明個案，涉及一名於IFC日本餐廳「無二」工作的男廚師。呼吸系統專科醫生梁子超表示本周源頭不明個案較上周多4宗，認為市民因疫情緩和，即使有病徵亦不做檢測，故確診數字未必有效反映社區情況，憂放寬防疫措施，加上上周全面復課，令疫情再次反彈。

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衞生防護中心公布，指該名33歲的男廚師主要煮熟食，在9月25日出現發燒，30日到嘉諾撒醫院求醫，最後一天上班於9月29日，居於灣仔軒尼詩道光裕樓，平常會於灣仔港鐵附近外賣返家；患者13名同事需送往檢疫中心接受檢疫。廚師在工作期間有戴口罩，無接觸食客，惟發病後亦有長時間上班，中心呼籲9月23日曾到訪餐廳進食的食客，如感不適應求醫，或可電郵至衞生署安排檢測。

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梁子超接受TOPick訪問時指，廚師本已是高危工作，當身體有病徵時不應上班，應馬上求醫、做檢測，否則有機會播染至食客及同事。他提到廚師的同事感染的機會較大，而食客則因停留時間較短，如非面對面接觸且與廚師距離較遠，感染風險不大，但如果再有同事確診，餐廳內感染的風險就會增加，惟暫仍不知道餐廳是不是另有隱性傳播者將病毒傳開。

他又提到，近日疫情有緩和，令有病徵的市民不做檢測，導致上周只有一宗不明源頭個案，而今周就上升至5宗。鑑於檢測量不足，故未必有效反映社區的情況，重申高危群組的人士如有病徵應馬上做檢測，而從事高危工作的人士要密切留意自己的身體狀況，如有不適，應避免從事任何高危崗位或行為。他又提醒，不可以依賴量度體溫的度數而確認有否患病，因其的效用不大，且部分患者未必會發燒，如身體不適或有其他病徵就應該馬上求醫。

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至於近日重開多個處所，包括宗教場所、體育場所等，再加上全港中小學及幼稚園已經復課，梁子超就擔心疫情會有反彈。他指出，因新冠肺炎病毒主要在混集的環境中傳開，近日學校全面復課，加上多個場所的重開，多人聚集及多接觸的活動或會引起傳播風險，令疫情反彈，提醒市民外出時要做好個人衞生，佩戴口罩，做好雙手清潔等。

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記者：郭詩詩