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特朗普確診本港政界熱議　陳克勤「建議」對方親試消毒劑療法

政治 18:53 2020/10/02

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陳克勤諷刺特朗普。（陳克勤Facebook截圖）

美國總統特朗普及其夫人梅拉尼婭確診新冠肺炎，建制泛民於網上紛紛各抒己見。民建聯立法會議員陳克勤諷刺道，不幸的是特朗普確診，幸運的是他可親身一試自己建議的「將消毒劑注射入體內，以作治療。」

事緣今年4月時，特朗普在疫情簡報會上，建議注射消毒劑抗疫。此話一出，即引來不少「負評」，特朗普隔天在白宮記者會上辯稱只是在「諷刺」。值得留意的是，美國康內爾大學周四（10月1日）公布的研究指，特朗普是疫情不實資訊的終極傳播者，其中散播得最厲害的，就是他建議注射消毒劑，及用羥氯喹治療。

至於陳克勤的黨友、立法會議員葛珮帆認為特朗普「經常講大話」，對於其確診質疑是否真有其事。由於美國染疫人數佔全球前列，她又批評道，「呢個美國總統真係好唔掂。」

事實上，康內爾大學研究發現，另一條影響較廣的假消息則是，特朗普聲稱病毒是中國武漢實驗室有意或無意釋放的生化武器。不過，公民黨譚文豪則十分相信特朗普是真中招，更幫特朗普反駁有聲音質疑，是美國製造新冠肺炎。譚文豪稱，「有邊個國家會整病毒整到國家元首中招，不但無解藥，甚至可能拖累選情？」

傅流螢也提醒大家，如果懷疑自己染疫，應第一時間向專業醫護人員求診，不要輕信任何「偏方」，包括注射消毒劑抗疫。

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撰文 : 傅流螢

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