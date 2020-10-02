食環署提醒市民避免搭枱　10.1至今巡1250間食肆控10負責人

▲ 食環署提醒市民勿搭枱。（程志遠攝）

食環署今日（2日）提醒食肆須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的指示，市民在光顧食肆時亦須遵守有關防疫規例的規定。食環署會繼續加強巡查各區食物業處所，並會對違例者採取執法行動，以減低新冠肺炎在食肆傳播的風險。

食環署發言人表示，署方昨日（2日）和今日一共巡查超過1,250間餐飲業務處所，未有發現顧客在食肆內違反有關規定，但票控超過10間處所的負責人，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定及處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。

根據《規例》，食物業處所持牌人和經營者必須嚴格遵從並符合一系列的規定及限制。違反規定及限制者，即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

發言人同時提醒市民在光顧食肆時，除飲食時外須一直佩戴口罩，並時刻保持社交距離，以及盡量避免「搭枱」。此外，也不要在毗連處所的地方飲食。

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責任編輯：陳梓蔚