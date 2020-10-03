【全城集氣】早產B女小秋彥維持「無得醫」困局 爸媽「感覺」還能多撐一段時間

▲ 29周的早產B女小秋彥維持「無得醫」困局，她的爸媽「感覺」彥還能多撐一段時間。

女嬰「小秋彥」在母體內29周大時因心臟衰竭，身體多處器官出現積水，醫生須緊急為其媽媽開刀誕嬰搶救。小秋彥出生經歷多個手術，情況時好時壞，現時在瑪麗醫院接受治療 。小秋彥爸媽今日（3日）在Facebook「未得歸家的小秋彥」更新小秋彥情況。

小秋彥爸媽首先謝謝香港市民的關心，指自己最近忙於休息和思考前路。他們指，秋彥在9月初已經被認為是「無得醫」，被判定為「無得救」，他們也簽了不進行心肺復甦法同意書。因為秋彥目前根本問題「腎衰竭」未有方法解決、醫治，最後還是會拖垮所有重要器官。何苦要她多經歷一次會導致斷骨、腦出血等等的心肺復甦，而維持無望的等待？

秋彥在9月底最後一次插肺喉中，因著秋彥術後變得越來越虛弱，她的處境由「無得醫」「無得救」加多了「風險超高」這項不確定因素，意即任何突發事件，都會讓彥彥再次痛苦，同時帶走彥彥..... 因此，那時起爸媽不得不正面面對「留/放手」的兩難決定。

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過去一星期，醫療數據顯示有好有壞，反映她的腎一直退化了，血和呼吸卻進步了。因此她維持極小量或無尿的狀態，但輸血次數減少，呼吸機氧氣度數下降了，顏色也變紅潤了些微。秋彥現時唯一出路「腎功能」逆轉沒有發生，她整體狀況仍然是維持在「無得醫」「無得救」這個困局中。

這星期收到的祝福，秋彥表癥上的微小進步，讓爸媽「感覺」彥彥還能多撐一段時間，足以讓讓爸媽身心覺得可以再陪彥彥多一段路。

秋彥父母指，他們並不輕言放棄，但仍然保留「放手」此選項。始終彥彥歷經千辛萬苦，值得在還有氣息時，躺在爸爸媽媽溫暖的懷中，而不是只被冷冷的儀器伴隨。

「放手」是目前最困難做的事。彥彥是兩家人的長孫，父母要向長者講述了隨時說再見的可能性，是最難啟齒的。他們又指，比之前多了歷練，多得同路人、醫生提醒﹕

追著1ml尿 和10ml尿的上落，沒有意義，徒添苦惱。」是的，是的，生命不只是一堆的數字。

目前秋彥父母等着「奇蹟」的出現，雖然不知道這段路能走多遠，但願是一輩子，即便很短暫，他們也無憾。

小秋彥媽懷胎29周進行產檢時，醫生發現胎兒的心臟衰竭，心跳轉慢，立刻進行緊急剖腹手術。BB女取名「小秋彥」，出生僅得1.18公斤，送到瑪麗深切治療部急救及做手術，情況一度不樂觀。

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責任編輯︰王明芳