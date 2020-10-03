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【新冠肺炎】特朗普確診後首次露面轉往軍方醫療中心　CNN消息： 特朗普呼吸困難非常疲倦

健康 10:15 2020/10/03

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美國總統特朗確診後首次露面，並轉往軍方醫療中心。

新冠肺炎肆虐全球，美國總統特朗普（Donald Trump）昨日（2日）在twitter發帖文表示，自己跟太太梅拉尼婭（Melania Trump）一同確診感染新冠病毒，開始接受隔離。白宮官員稱特朗普情況良好，不過CNN首席記者Jim Acosta在twitter表示，有消息人士透露「這是嚴重的」（This is serious），並指特朗普非常疲倦，而且有一些呼吸困難的情況。

CNN首席記者Jim Acosta在twitter引述消息人士指，特朗普情況嚴重。

特朗普確診後，聽從醫生和專家的意見，轉去馬利蘭州一間軍方醫療中心。他離開白宮時，戴著口罩登上直升機。

在離開白宮前，他在twitter拍片交代近況：「我要感謝各位大力支持，我將要往沃爾特里德國家軍方醫院。我認為自己情況很好，只是要確認一切順利。第一夫人情況很好，很感激，我永遠不會忘記，謝謝。」

特朗普確診後首次露面，拍片表示自己情況良好。

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責任編輯：羅嘉欣

特朗普 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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