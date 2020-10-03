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【特朗普確診】患者多於發病7至8日後情況惡化　專家指特朗普年長肥胖不利病情

社會 10:40 2020/10/03

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許樹昌稱新冠肺炎患者多於發病7、8日後情況惡化，嚴重或呼吸衰竭需要插喉。

美國總統特朗普（Donald Trump）確診新冠肺炎，隨後離開白宮登上直升機，轉去馬利蘭州一間軍方醫療中心接受治療，期間有戴上口罩。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，新冠肺炎患者多於發病7、8日後情況惡化，嚴重或呼吸衰竭需要插喉，又指年長加上肥胖已屬不利因素，如同時罹患糖尿病，病情嚴重性及死亡風險將增加。

特朗普與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎，有CNN首席記者Jim Acosta引述消息人士透露特朗普非常疲倦，而且有一些呼吸困難的情況，詳情即看：【下一頁】

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(3日)接受商台節目訪問時表示，特朗普可自行登上直升機，反映暫時情況仍輕微，新冠肺炎發病首周病徵或僅發燒，情況輕微，惟至第二個星期，或發病7、8日後就會惡化，部分患者肺炎情況惡化，出現呼吸衰竭要聞氧氣，甚至需要插喉。

他提及，特朗普年紀大及體重肥胖已屬不利因素，如同時罹患糖尿病，會增加病情嚴重性及死亡風險。被問及特朗普登上直升機時，身邊隨從未有穿上保護衣，許樹昌解釋，美國當地空氣或較流通，且特朗普現時病徵仍輕微，相反香港接送病人時穿上保護衣是較「穩陣」做法，已當新冠病毒可於空氣傳播處理。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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