【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B

▲ 向佐與郭碧婷榮升父母。

「龍五」向華強與向太陳嵐的兒子向佐，於2019年與台灣女星郭碧婷結婚，並在今年7月宣布懷孕。昨日，就有消息傳出郭碧婷已在10月1日於台灣平安誕女，重7磅，據知向華強與陳嵐亦有陪伴在側。

郭碧婷與向佐於去年在意大利舉行盛大我婚禮，據知本打算今年在台灣與香港補擺酒及註冊，但卻受新冠肺炎疫情影響，郭碧婷未能來港簽紙。

▲ 向華強與陳嵐抱孫。（微博圖片）

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雖然未簽紙卻無損恩愛，郭碧婷與向佐的女兒就已於10月1日出生。

有指，向華強與陳嵐為讓媳婦好好安胎，故在台北為她興建別墅，非常疼愛這位新抱。

▲ 郭碧婷誕下7磅女嬰。（微博圖片）

郭碧婷與向佐於拍攝內地真人秀《最美好的時光》時墮入愛河，拍拖三個月便決定閃婚。可是結婚不久後便傳出婚變疑雲，因郭碧婷在微博發表了一則「悔不當初」的帖文。

不過，向佐就在微博發文澄清：「感恩所有關注我們的人；遇到疫情，水到渠成的事情，也變得萬般艱難；疫情還在繼續，但我會盡其所能儘快到你身邊；無論祝福，還是詆毀，都衷心希望每個人幸福快樂。」 郭碧婷亦留言蛋糕圖像，隔空在微博與向佐傳情，婚變傳聞不攻自破。

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向太大亦曾大讚郭碧婷是滿分新抱，並曾表示：「小倆口的愛一定會像我老倆口一樣超過40年，相濡以沫，互敬互重。兩個人都是36歲，加起來剛好是龍五爸爸的年齡，龍五也是36歲有向佐，你們也是如我們願在36歲生個鼠寶寶給我們。所以這一切都是一個巧合的好緣份。祝福你們甜蜜幸福快樂到老！」