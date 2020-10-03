【險象環生】土瓜灣4歲女童疑無拖實追趕媽媽　衝出馬路遭的士撞飛數米後腦受傷

▲ 土瓜灣一名4歲女童疑沒有拖實媽媽，心急追趕下衝出馬路，遭突駛至的士撞倒。

土瓜灣昨日（3日）下午近5時，一名4歲女童疑因未有拖實媽媽，衝出馬路追趕時突被的士撞飛數米倒地，幸女童仍有知覺，僅後腦擦傷，被送往伊利沙伯醫院治理，暫未有人被捕。

網上正流傳一段車cam片段，拍攝到事發經過。昨午近5時，一對父母與2名女兒於下鄉道馬路中心準備過馬路。身穿黑裙的媽媽，打算拖其中一名女兒過馬路，一度被女兒拒絕，兩人在馬路中心擾攘一輪後，兩母女終拖著過馬路。

另一女兒步向雙手拿著物品的爸爸，女兒將手上的燈籠遞給爸爸後，就獨自衝出馬路追趕媽媽，沒留意到一輛的士駛至，收掣不及撞飛女童數米。

車Cam拍攝到整個事發經過︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

女童後腦擦傷仍有知覺

爸爸大驚隨即丟低手上物品，衝上前查看女兒傷勢，媽媽與另一女兒亦折返查看，幸女童仍有知覺，能自行爬起身，僅後腦擦傷且清醒，被送往伊利沙伯醫院治理。

涉事的士司機57歲，當時沿下鄉道行駛，警方目前仍在調查案件中，暫未有人被捕。

網民︰父母要負最大責任

網民看罷車cam短片後，紛斥父母要負上最大責任，「係疏忽照顧小童」。有駕駛人士直言，此路段經常有人橫過馬路，駕駛時要特別留神，今次事件中的士司機都開車太快。

「之前都有個大肚媽拖住小妹妹係馬路行」、「上次係土瓜灣有個工人一路玩住電話，完全冇拖到個細路，由得個佢衝出馬路」、「各位街坊要自己小心之餘，都要教小朋友小心呀」。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲