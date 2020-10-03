【再當媽媽】42歲濱崎步做媽媽未夠1年再懷孕 步姐：第二個天使在我肚子內

▲ 日本樂壇天后濱崎步再為人母。

日本樂壇天后濱崎步在今年1月宣布為人母，自爆早在去年11月已秘密產子，不過步姐一直沒有透露BB生父的身份，早前濱崎步更推出相隔兩年的新單曲《奧希亞之樹》，送給未滿一歲的囝囝。

一直傳BB的生父是比濱崎步年輕20年的御用舞蹈員荒木駿平，但一直無法證實。不過，曾歷兩度婚姻失敗的濱崎步已表明無意再婚。

想不到步姐做媽媽未夠1年，又再有喜！她趁在42歲生日（10月2日）送上驚喜，晚上在官方歌迷會宣布再度懷孕。

濱崎步表示：「現在已經有第二個天使在我肚子內，我會用盡心機去養育他，也期待接下來的大家庭生活。！為了孩子們，希望請大家能靜靜守護著我們就好。」

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步姐還強調，在現在這時代，無論作為一個人、做為一位歌手、也做為一位母親，希望自己能以健全、強大又正直的活下去，也會繼續精進努力。不過一如上一胎般，步姐並沒透露BB的生父是誰，也未公布預產期等詳細情況。

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