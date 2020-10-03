【新冠肺炎】許樹昌：疫情未受控惟公眾已抗疫疲勞　現階段未宜再放寬措施

▲ （經濟日報資料圖片）

政府昨日進一步放寬社交距離措施，除了重開室外體育場所，宗教聚集亦獲豁免於限聚令，中秋當日亦有不少市民外出，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，明白公眾會抗疫疲勞，但人多擠迫的傳播風險高，提醒市民在食肆最好於進食後，戴好口罩才談天，呼籲市民要做好個人防疫措施，注意手部清潔。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日接受商台訪問時表示，近周本港仍有5宗感染源頭不明個案，反映疫情未控，社區仍有隱性傳播存在，而近日確診個案反映早1、2周發生，可能反覆受感染才確診出來；惟已見外出消費市民增多，「昨日到東涌都有好多巴士，又好多車排隊入車場」，認為現時公眾明顯出現抗疫疲勞。

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他認為，近日再放寬防疫措施，相信需要一段時間觀察，看看有否再現酒樓肆爆發，現階段未適合再放寛防疫措施，估計本地感染短期內難以「清零」：

如果此時放鬆(限聚令等措施)擔心會引起爆發，(不明源頭個案)現仍找不到傳播鏈，社區內有好多相關接觸者仍找不到，如果此時太早放寬措施，准予2、30人成團(本地遊)，爆發風險又會高一些。

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許樹昌稱，香港食肆多，相信當局巡查不易，惟有見酒樓內餐桌間加膠版，入座好滿、擠迫，「空氣較焗、空氣不流通，傳播風險會高」，籲食畔肆應要盡量跟從政府指引。

被問及一名於IFC日本餐廳「無二」33歲男廚師確診，許樹昌認為，病人發病後仍有上班，有機會傳播予同事，或近距離接觸人士，包括乘搭公共交通工具期間附近的乘客；提醒新冠病毒傳播性高，如有症狀就不應上班。

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記者：陳正怡