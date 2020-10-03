《007：生死有時》受疫情影響再延期　改明年上映官網發聲明：令影迷失望

▲ 《007：生死有時》

由丹尼爾格力（Daniel Craig）主漬的占士邦電影《007：生死有時》（No Time To Die），因為新冠肺炎疫情影響，由今年4月延至11月上映，《007：生死有時》早前亦已開始宣傳工作。

可是在今日（10月3日）宣布，影片再度延期上映，推遲至明年4月2日上畫。官方社交網站發聲明稱：「我們明白這個延期會令影迷失望，但我們現在期待可以明年跟大家分享《007：生死有時》。」

