《007：生死有時》受疫情影響再延期 改明年上映官網發聲明：令影迷失望 娛樂 12:07 2020/10/03 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 《007：生死有時》 由丹尼爾格力（Daniel Craig）主漬的占士邦電影《007：生死有時》（No Time To Die），因為新冠肺炎疫情影響，由今年4月延至11月上映，《007：生死有時》早前亦已開始宣傳工作。 可是在今日（10月3日）宣布，影片再度延期上映，推遲至明年4月2日上畫。官方社交網站發聲明稱：「我們明白這個延期會令影迷失望，但我們現在期待可以明年跟大家分享《007：生死有時》。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片 路蘭：時間流動最具電影感 17:30 2020/09/08 【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片 路蘭：時間流動最具電影感 【TENET天能】澳洲仙氣女星獲路蘭妻賞識演女主角 夥拍大反派簡尼夫演對手戲一望覺心寒 11:41 2020/09/10 【TENET天能】澳洲仙氣女星獲路蘭妻賞識演女主角 夥拍大反派簡尼夫演對手戲一望覺心寒 竹內結子+三浦春馬最後風采 《信用欺詐師JP︰公主篇》長澤正美騷百變演技 18:55 2020/10/02 竹內結子+三浦春馬最後風采 《信用欺詐師JP︰公主篇》長澤正美騷百變演技 新冠肺炎疫情 疫情 荷里活 動作片 電影