【新冠肺炎】許樹昌料首批疫苗可於明年第2季後供港　惟難短期內覆蓋全港人口需分批接種

▲ （經濟日報資料圖片）

港府正研究予居內地港人如核酸檢測呈陰性，返港後可豁免14日強制檢疫。政府專家顧問許樹昌稱內地或澳門已有一段長時間無本地個案，相信來港後免檢疫問題不大，惟是否可開放關口則或需待本港零確診或只有少量源頭不明個案，才有條件商討；又指估計明年第二季才會有首批疫苗到港，屆時或需分批接種。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受商台節目訪問後，被問及新冠肺炎疫苗採購，許樹昌稱暫時有10款新型肺炎疫苗進入第三期研究，估計部分藥廠或於今年底能獲取數據，再向藥管局等申請證書，相信最快要待明年才有疫苗面世。

他又估計明年第二季才會有首批疫苗到港，但難以短時間覆蓋全港人口，相信屆時會分批接種疫苗，現時防疫措施仍需維持一段長時間，提醒市民不要放鬆，要繼續做好個人防疫。

至於應否與內地及澳門開放關口，他形容事件是雙方商討，並非單方面決定，香港現時都是提防外地輸入個案，內地及澳門同樣不希望有外地入口個案，相信對方會要求香港做到一段時間零確診或只有少量源頭不明個案，才有條件商討開放關口。

不過他又估計由於本港仍有本地感染，內地短期內准許港人免檢疫入境的機會很低，要到本港疫情受控才可考慮開關，但若果在內地或澳門的港人，持有當地健康碼來港，由於兩地已有一段長時間無本地個案，即使免14天檢疫問題亦不大。

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記者：陳正怡