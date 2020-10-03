【跳舞猝死】大媽參加廣場舞比賽倒地猝死　隊友跨過死者身體繼續跳舞【附猝死高危因素】

▲ 一名大媽參加廣場舞比賽期間倒地猝死，有隊友跨過其身體繼續跳舞。

猝死個案不時發生。廣西一名大媽近日參加廣場舞比賽期間，突然倒地，惜搶救無效，不幸身亡。從影片可見，當事人倒地後，隊友並無即時停下來查看情況，有人甚至跨過其身體，繼續跳舞，之後才有醫護人員前來檢查、救治。事發後，主辦單位取消當日的比賽，並取消相關頒獎活動。

據內地媒體《封面新聞》報道，本周一（9月28日），廣西羅城舉辦第6屆群文廣場舞大賽。從影片可見，舞台上有一隊參賽女子，眾人穿著舞衣，戴上頭飾，表演轉圈、踢腿等動作。

其中一名大媽參賽者突然倒下，身體呈「大」字形倒在地上，一動不動。倒地後，在她身後有一名隊友動作遲疑，有點不知所措。但很快地，另一名隊友因為要「走位」，直接跨過倒地者的身體，繼續表演，並無一人上前查看情況。影片亦顯示，有醫護人員在現場搶救，惟返魂乏術。

據指該比賽為當地較大型的賽事，當日共有50隊參加，有年長人士，也有年輕人，死者則為退休人士。

猝死原因及高危因素

香港心臟專科學院院長陳藝賢早前接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

血管病變：例如冠心病患者血管壁病變，出現「粥樣硬化」現象，血管變硬，變脆弱，並容易爆裂，有機會造成血栓，阻塞血管，引致心臟病發、心肌梗塞、心臟衰竭死亡。



容易暈眩：心臟電流出問題，令心跳變得又快又亂，沒有足夠血液供給腦部，導致心跳不正常，容易暈倒，甚至猝死。



容易喘氣：若走路、做運動時，突然變得容易喘氣，就代表心臟電流不正常，心臟肌肉差是心臟衰竭的現象。



心肌炎：傷風感冒持續兩、三個星期，患心肌炎機會增加。



家族病例：留意有沒有家族遺傳病，例如親屬因為心臟問題引致猝死，或有突然暈倒等情況。

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責任編輯：羅嘉欣