【十大傑青】今屆共7人當選　視障女高音蕭凱恩、香港游泳代表歐鎧淳以及歌手容祖兒獲獎　　

▲ 今屆十大傑青有7人當選。（主辦單位圖片）

國際青年商會香港總會今日（3日）公布第48屆「十大傑出青年選舉」結果，共有七人獲獎，包括視障女高音兼中大音樂系首個視障畢業生蕭凱恩、港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蘊怡、骨癌康復者吳家榮醫生、香港游泳代表歐鎧淳、中國香港棋院象棋教練周世傑、國際摺紙比賽上屢獲殊榮的陳柏熹以及著名歌手容祖兒。

視障女高音蕭凱恩(Michelle)，她在出世三個月因眼癌移除眼球，是中大音樂系首位視障畢業生，2017年以紀錄性高分 (97分) 於第69屆香港校際音樂節奪得中文及外語獨唱三料冠軍，曾被已故著名女歌唱家費明儀以「天籟之聲」讚揚。

▲ 7名獲獎人士。

歌手容祖兒表示，由細到大自己最自豪的是，就是樂觀面對任何關卡，又為年輕人打氣，鼓勵他們把握機會，未來可期。另外香港游泳代表歐鎧淳榜上有名，她繼師兄方力申及師姐蔡曉慧後，再次有游泳選手成為「傑青」。歐鎧淳致辭回顧2016年衝擊A標經歷，希望勉勵香港人面對困難時亦要繼續堅持前進，逆境總會扭轉。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蘊怡協助有肢體障礙的兒童重新融入社區，她表示人生遇過最大的挑戰就是病童和他們的親人失去了意志和希望。

７名獲獎人士

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獨立評審團包括旅發局主席彭耀佳、科大工商管理學院兼任教授及院長資深顧問陳家強、食物及衞生局前局長高永文、兒童教育家莫鳳儀及香港社會創投基金創辦人魏華星。

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記者：伍瑋瑋