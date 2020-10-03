【經典數學題】6÷2(2+1) 等於1或9？　一條計算機都錯的小學雞數學題【附史丹福專家解答】

▲ 經典數學難題「6÷2(2+1) 」考起數百萬網民。

「6÷2(2+1)」等於幾多？這條史上網絡最具爭議的小學雞數學題，近日又再掀起熱話。再多難的算式，用計算機都能計到答案，但一名台灣網民日前用兩部計算機輸入該條爭議算式，竟得出9和1不同的答案，引起其他網民紛紛測試自己的計算機。

一名男網民在facebook專頁《爆料公社》投稿相片，顯示「6÷2(2+1)」這條算式，在左邊計算機顯示答案是「1」，但右邊手機計算機的答案是「9」，令他感到疑惑，於是請教網民拆解真正答案。

▲ 有網民用兩部計算機輸入「6÷2(2+1) 」，竟算出2個不同答案。（《爆料公社》fb專頁圖片）

有網民解釋，其實兩種運算都沒錯，指這是「模稜兩可的爭議題式」，代數跟四則運算皆可用，故答案1和9皆算對也算錯，要視乎出題的原則是什麼。有人則指出，重點在於算式以括號取代了乘號，即表示「2(2+1)」兩數相乘是一個整體計算，不可分開。

我們應該先思考為什麼要把乘號省略，在代數中省略乘號，是因為相乘兩數是一個整體不可分開，例如6÷2n和6÷2×n是不一樣的。

史丹福數學專家︰答案是9

美國史丹福大學數學專家Presh Talwalkar曾為此拍攝短片兼撰文解題，原來有超過4成網民都答錯。他解釋要先計算有括號的數字，再按「左至右」原則作運算，先將括號內的「1+2」算出，便得出「6÷2×3」的算式，而乘、除號位皆相等，故由左至右計算，就得出答案「3×3=9」。

「6÷2(2+1)」正確計法︰

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專家︰網民將四則運算邏輯混淆

Talwalkar指出，雖然這算式只是小學程度，但網上社交平台有數百萬人答錯，因他們都將四則運算「先乘除、後加減、有括號先算」的邏輯混淆，只記得要先算括號，忽略了「左至右」的運算規則，把答案誤算成「1」。

不過Talwalkar直言，在1917年之前的數學規則不同，當年規定碰到除法時，會將左邊整個算式除以右邊整個算式，即是「6÷(2(3))= 6÷6」，答案就變成「1」，他強調，在今天這已是過時的計法。

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責任編輯︰林綺玲