【豪宅曝光】「太太視覺」Sweet爆影張繼聰彈結他　謝安琪4千呎豪宅內貌曝光

▲ 張繼聰與謝安琪不時在網上放閃。

張繼聰與謝安琪一向是圈中的模範夫婦，不時在社交平台放閃。張繼聰貼出一段太太視覺的短片，由謝安琪拍攝他在練結他，並環拍了4千呎豪宅的客廳一角內貌，意外曝光內部設計。

▲ 張繼聰在家彈結他。（Facebook圖片）

片中的張繼聰在練習結他，之後又拍到家中的客廳及落地玻璃外的無敵大海景，並隱約聽到夫婦二人的笑聲，張繼聰最後更以腳趾比心，非常搞笑。他寫道：「有人練習結他，有人偷拍人練習結他. 仲用手指俾心心，興用腳趾㗎啦」

▲ 張繼聰與謝安琪育有一對子女。（Instagram圖片）

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張繼聰曾患抑鬱

日前，張繼聰才在社交平台分享一則當年的剪報，紀錄了二人出道時罕有地同場做專訪，非常青春，太太謝安琪亦有留言比心，非常Sweet。

張繼聰與謝安琪於2007年結婚，育有一子張瞻（13歲）及一女張靖（3歲），一家四口非常幸福。不過，在此前，張繼聰約左10年前因飽受負面新聞困擾，令他壓力爆煲並患上抑鬱症，更曾萌生自殺念頭。

▲ 張繼聰曾患抑鬱。（Instagram圖片）

他曾被指靠老婆及食軟飯，令他每次行過報紙檔都擔心自己又上封面，最嚴重之時，是每次聽到太太唱歌都會感頭痛，所以某段時間完全不聽收音機，很怕聽到太太的歌聲。

幸好，張繼聰並無一蹶不振，努力工作下最終走出抑鬱陰霾，現在過上幸福又積極的生活。

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4千呎豪宅

據悉張繼聰與謝安琪現時居住的比華利山別墅是在2008年，金融海嘯時以1,200萬低價買入，全屋面積約4,000呎。由於屋苑遠離市區，私隱度極高，同區也有不少圈內人居住，如陳豪、徐淑敏（現名徐菁遙）、楊怡等。

▲ 謝安琪。（Instagram圖片）

二人的溫馨大宅內設計簡約，由於有超高樓底，加上落地大玻璃，令室內感覺非常寬敞，並可望到無敵大海景，風景優美。

張繼聰亦非常注重家庭樂，不時在網上分享與小孩玩樂的照片，包括與兒子擦背、打遊戲機、背著女兒在客廳爬、成為女兒的遊戲機，一家四口幸福滿溢。