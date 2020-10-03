【特朗普確診】特朗普爆群組感染7名親信中招　特朗普報平安：我認為進展順利

▲ 特朗普於報平安Twitter表示進展順利。

美國總統特朗普（Donald Trump）及其太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診新冠肺炎，今再傳出特朗普出現呼吸困難情況。根據特朗普的主診醫生康利（Sean P. Conley）稱，特朗普已接受單株抗體（Monoclonal Antibody）藥物，配合維他命D及阿士匹靈等雞尾酒療法，及後亦已服用一劑抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）。

美國總統特朗普昨日確診感謝新冠肺炎，白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）於社交網站Twitter，先後上載特朗普主診醫生康利（Sean P. Conley）的聲明，指特朗普已接受一種屬試驗性質的雞尾酒療法作預防治療，包括已接受一劑單株抗體(8g)藥物，配合維他命D、鋅片、啡莫替定（famotidine）、褪黑激素（melatonin）及阿士匹靈。

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麥肯尼及後再發帖上載康利最新聲明，提到特朗普當地時間10月2日晚上正於馬利蘭州一間軍方醫療中心留醫觀察，情況良好，毋須供氧，並已服用一劑抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）治療。特朗普3日亦於Twitter推文「報平安」，形容自己情況：

進展順利，我認為！謝謝你們所有人。愛！！！

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瑞德西韋被視為有效治療新冠肺炎藥物，早前亦曾於部分本港患者身上作臨床測試，月前獲藥劑業及毒藥管理局有條件批准吉利德科學（Gilead Sciences）生產的瑞德西韋藥物在港註冊，用作治療新冠肺炎。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，特朗普服用單株抗體藥物並配合瑞德西韋，用於預防病情惡化之用；又提到現時本港仍有瑞德西韋藥物，惟存量有限。

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醫管局早前亦曾指瑞德西韋治療重症患者的成效不大，其效用主要用以減低患者體內病毒量，可用於輕症患者；惟重症患者因會產生較嚴重的免疫因子反應，需使用類固醇治療，以舒緩炎症反應。

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記者：陳正怡