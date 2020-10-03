【十大傑青】3個月大患眼癌突破黑暗成女高音　視障女生蕭凱恩成十大傑青：看不見也有尊嚴

▲ 視障女生蕭凱恩畢業於中大音樂系，榮獲十大傑出青年。

國際青年商會香港總會今日（3日）公布第48屆「十大傑出青年選舉」結果，共有7人獲獎，包括視障女高音兼中大音樂系首個視障畢業生蕭凱恩（Michelle）。凱恩將成為一位音樂老師，並製作盲人點字樂譜、教唱歌，把希望傳遞給同路人。能夠成為中大音樂系首位視障畢業生，亦是她人生中最自豪的事，盼其他年青人也能認清目標，勇於面對挑戰，永不放棄。

▲ 凱恩天生開朗，喜愛探索，音樂是伴隨她成長的夥伴。（曾有為攝）

自幼失明卻從不自卑

23歲的蕭凱恩於2017年以紀錄性高分 (97分) 於第69屆香港校際音樂節奪得中文及外語獨唱三料冠軍，曾被已故著名女歌唱家費明儀形容為「天籟之聲」。

凱恩因患眼癌而切除雙眼，做手術時僅3個月大，但失明卻無阻她探索世界、追尋夢想。別人說她無法學音樂，她就考取聲樂演奏級及綱琴演奏級文憑；別人說她升讀大學機會微，她就考入香港中文大學。凱恩不怕比常人多花力氣，決心成為專業音樂人，甚至希望將來開辦視障音樂學校，幫助同路人。

凱恩看不見，卻感受著這世界。雖自幼就讀特殊學校，但父母一直視她為普通人撫養，經常帶她去公園、沙灘玩耍，不會特別講及失明一事。5歲時，凱恩問爸爸「看不見是否代表沒用？」父親回應，只要努力，也可貢獻社會。她沒為此自卑，反之喜愛探索，從小到大也想知道看得到的世界是怎樣的。

媽媽說，眼睛是個鏡頭，有無窮無盡的菲林。每一眼看到的也是不同的景象。

縱然不完全理解，也無阻她與世界聯繫，她更學習用相機拍照，並想學好德文和意大利文。

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曾被指鋼琴考試難合格

問及最感挫敗的事，她想了半晌，才說沒有，因為所有困難她也視為挑戰。

每個人也有難處，要踏出一步突破自己。能力所及的就要盡力發揮。

凱恩2歲時接觸電子琴，自此對音樂著迷；4歲學習鋼琴，10歲學唱歌。起初，老師捉著她的手去摸琴鍵，記位置；也會先彈奏一遍，錄音讓她回家練習。點字樂譜很昂貴，每份逾千元，需由外國運送。可幸凱恩記憶力強，重覆聆聽，就牢記腦海，而且每次也必練到自己滿意為止。

學音樂並不難，都是靠聽，只是所花的時間比一般人長。知道竅門，就很快學會。

讀幼稚園時，凱恩已於鋼琴比賽獲一等獎。但小二那年，鋼琴老師教切分音，她掌握不來，被指「要考五級琴試，『唔使旨意』」。她因而卻步，心底仍熱愛音樂，停學數月後重拾興趣。中學時期，當同學苦苦思索人生方向，她已下定決心修讀音樂。

▲ 蕭爸爸（右）形容，凱恩有股自強不息的精神，「別人說她不行，她就做給你看」。（曾有為攝）

入讀大學實現「遙不可及」的理想

於心光盲人院暨學校完成中一後，凱恩考入聖士提反女子中學升學；期間參加不少公開鋼琴或歌唱比賽，屢獲殊榮，也應邀出席不同活動及表演。那時老師提醒她，若不多加努力，升讀大學機會渺茫。結果凱恩獲三間大專院校取錄，包括英國學府，而她選擇香港中文大學音樂系。她興奮表示：

一個看似遙不可及的理想終於達成了！大學就像個百寶箱，表演以外的都可學習。

她坦言，音樂伴隨自己成長，帶來開心、滿足及走下去的力量，稱「音樂是生命的一部分」。現為三年級生，主修聲樂的凱恩表示，樂曲較簡單的，聽過一次，就可把曲譜打出來。她希望打好基本功，往外國攻讀音樂碩士。

跨越視覺障礙 盼成為專業音樂人

能跨越自己的視覺障礙，凱恩很開心，每次克服後，也很有滿足感。她感激父母的悉心栽培，形容父親是「萬能俠」，母親是「女超人」。比賽輸了，父親會輔導她：「付出了努力，也未必奪得冠軍。若比起上次的自己進步了，就已贏了。」

她認為回報父母的最好方法，就是做好自己。她想辦個人音樂會，並作曲抒發對社會、世界的感受；長遠目標是為視障人士開辦音樂學校。

開設學校是想讓更多人知道，雖然看不見，但我們有專業，也有尊嚴。

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責任編輯：黃泳欣