【非常醫生】十大傑青曹蕴怡醫生助肢體殘障兒童融入社會　因弟弟早產離世立志行醫救小孩

▲ 港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蕴怡當選「十大傑青」。

國際青年商會香港總會今日（3日）公布第48屆「十大傑出青年選舉」結果，共有7人獲獎，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蕴怡屬其中之一。曹蕴怡7歲時眼看弟弟早產離世，當下就立志要做兒科醫生，至今致力協助有肢體障礙的兒童重新融入社區。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蕴怡是「七星女」，母親懷孕7個月就誕下她，惟甫出生就要睡氧氣箱，童年時體質更是潺弱；其弟弟同樣是早產兒，早於24周出生，曹蘊怡形容弟弟「看了世界一眼就離開」。

那時曹蕴怡只有7歲，就因著弟弟的離開，年幼就立志要成為一名醫生，要救到像弟弟一樣的孩子；成為兒科醫生後就一直於瑪麗醫院兒科及大口環根德兒童醫院工作至今，為本港病童提供評估及治療。

她記得曾為一名7歲腦癌患童治療，本身可透過電療令病情好轉，惟或需承受智力倒退的副作用：

患童的單親媽媽已承受不了孩子患癌的噩夢，實在無法再面對一旦孩子智力倒退的後果。她沒有選擇為孩子進行電療，那只有7歲，經常在醫院逗醫護人員笑的小朋友，不久以後就離開了我們。

曹蕴怡創立全港首個兒童腦創傷復康計劃，為有特別需要的兒童提供醫療及密習式訓練。曾有一名患有嚴重先天性心臟病小妹妹，因手術併發症令她由活潑可愛、鍾意說話的女孩，變成四肢無法活動更患上視障，令女童一家大受打撃。

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曹蕴怡嘗試聯繫世界各地兒科專家，盼找出改善病情的治療方法，最終發現腦創傷視障童的大腦中仍有部分細胞然對光有反應，遂聯同團隊循此方向為女孩治療。

今天，這位小妹妹的視障改善了，她可以再走路，這是我們最大的恩典和祝福。

她另外又聯同內地6大城市的兒科醫生，於2009至2013年期間，為800多名兒童進行評估，制訂出全球華裔兒童最常用的發展評估標準，惠及中國逾100個城市，予0歲至6歲發展遲緩及患病兒童獲準確病情評估，再作復康治療。

曹蕴怡自己亦是一名母親，坦言深深體會到作為父母，見到寶寶不能夠正常生活的傷痛與絕望；擔任兒科醫生至今，最自豪是可以協助有身體障礙的兒童，重新融入社區，與家人快樂地生活，再次看到他們的笑容。

因為弟弟早逝立志作為一名好的兒科醫生，惟曹蕴怡人生遇過最大的挑戰就是病童和他們的親人失去了意志和希望；她有感個人能力有限，更努力向各界同工傳授知識及分享經驗給：

只有社會共同的努力和支持，才可以令更多不幸的小朋友，重新融入社區，與家人快樂地生活，再次看到他們的笑容。

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記者：陳正怡