【冷鋒到港】中秋過後一道冷鋒下周初襲港　下周二有雨氣溫最低23度

▲ 中秋過後一道冷鋒下周初襲港，下周二有雨氣溫最低23度。

中秋節剛過，本港下周將迎來一道冷鋒，下周氣溫或降至最低23度。天文台表示高空反氣旋將於明日，為中國東南部帶來晴朗的天氣，而一道冷鋒將於華南北部形成，料周一抵達廣東，並受隨後的東北季候風影響，下周風勢頗大，天氣稍涼。

根據天文台九天天氣預報，本港明日大致天晴，稍後局部地區有驟雨，氣溫最高達31度，惟一道冷鋒將於華南北部形成，並於周一抵達廣東，受隨後東北季候風影響，下周風勢頗大，天氣稍涼；預料一道廣闊低壓槽會在下週中後期為南海中部帶來不穩定天氣。

天文台預測，本港下周二、三天氣轉涼，周二(6日)初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最低23度；周三部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎23度至28度，下周後期氣溫稍為回升，大大致天晴及日間乾燥。

另外，天文台表示，位於西北太平洋的低壓區會逐漸發展，並在下周後期移向呂宋海峽至台灣一帶，其路徑及強度存在變數。

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記者：陳正怡