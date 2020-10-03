【霧化消毒劑】幼稚園復課門口為學生噴霧全身消毒　K Kwong警告︰或致永久肺纖維化

▲ 化學博士K Kwong直指不應使用霧化式消毒劑，長期吸入或導致永久肺纖維化。

全港中小學及幼稚園已全部復課，恢復半日面授課堂，各校都嚴陣以待做足防疫措施。化學博士K Kwong（鄺士山）昨晚（3日）在facebook上載一張相片發帖，見到有幼稚園用霧化消毒劑向學生全身噴灑，令K Kwong驚訝不已︰

嘩！小B做（全）錯乜，要咁樣罰佢？

在照片中可見，這所位於九龍塘的幼稚園，復課後在學校門口增設兩部噴霧式消毒機，「左右開弓」向回校學生全身噴霧消毒。

▲ K Kwong上載相片顯示，有幼稚園使用消毒噴霧機為學生全身噴灑。（K Kwong fb專頁圖片）

K Kwong︰消毒機冇噴嘢出嚟應冇問題

不少家長留言表示，有多間小學及幼稚園使用同類型消毒噴霧，擔心子女的健康。亦有家長問到，其學校有用銀離子空氣殺菌清新機及光觸媒消毒機，小朋友日日吸會否有影響，K Kwong回答稱，只要「冇噴嘢出嚟應該冇問題」。

吸入霧化式消毒劑恐永久纖維化

K Kwong曾在其facebook多次重申，霧化式消毒劑的危險性，呼籲如非必要，切勿使用所謂噴霧或霧化式消毒劑。

一些標榜「無毒」的噴霧、霧化式消毒劑（含氯消毒劑），會吸入肺，唔只殺菌，自己都殺。

他續稱，若然是酒精霧化，少量吸入不怕，因酒精會揮發，只需留意有著火危機。而漂白水、敵露等等霧化，「吸入肺永遠唔走」，甚至有機會令肺部永遠纖維化。

他引述內地一個案例，解釋噴霧吸進肺部會造成的影響。他指曾有人於密封環境中，使用防水噴霧噴大量衣服鞋物，噴霧被吸入肺部後，最終導致纖維化。

▲ 韓國加濕器殺菌劑事件，令很多孩子身體機能受損及脫髮。（網上圖片）

韓國加濕器殺菌劑殺人事件

而韓國於2011年爆發了「加濕器殺菌劑殺人事件」，一批使用「利潔時」殺菌劑的用家，陸續出現肺部受損、脫髮、免疫力衰退等情況，導致逾1,500人死亡。

【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損 料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑

事件源於利潔時（Oxy-Reckitt Benckiser Korea）推出的殺菌劑「옥시싹싹」，不少人將殺菌劑配合加濕器使用，殺菌劑轉化成霧氣吸入體內，結果遭到慢性毒害。2016年，有電視台記錄了其中一名受害者、當時14歲的成俊（譯名），成俊媽媽在兒子出世不久後，開始在家中的加濕器加入此殺菌劑，造成不可挽回的錯失。

成俊1歲開始出現呼吸困難、發燒等症狀，病情一直惡化，醫生需在他的喉嚨開孔，最後兒子因吸入過量毒霧致終身攜帶沉重的氧氣樽。

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當時另有孩子未滿周歲便罹患鼻炎、咽炎、支氣管炎和肺炎等；第二年起，免疫力大幅衰退，患上鼻竇炎、結膜炎和扁桃腺炎，長大後更有嚴重掉髮問題。

該產品被調查後，證實含有聚六亞甲基胍鹽酸鹽（PHMG），能使用家肺部受損甚至死亡，很多受害者因長期吸入該產品而患有肺纖維化，令患者呼吸困難，甚至最終死亡。

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責任編輯︰林綺玲