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【中秋假期】港人湧到東涌昂坪360成熱點　市民排隊半小時才登上纜車

社會 15:22 2020/10/03

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

中秋連假，昂坪360成港人熱門郊遊景點。（圖片由昂坪360提供）

中秋節港人享有4日連假，市民除了到商場購物及食肆用膳外，亦有不少人選擇到郊外走走，東涌昂坪360成其中一個熱點，吸引不少一家大小前往遊覽，昨日（2日）更是人潮高峰，遊客平均要輪候約1小時登上纜車，市集更是人頭湧湧；今日（3日）人流相對昨日回落一半，但仍不乏家庭客，遊客平均輪候約半小時便可登車，昂坪360管理層及職員在現場向遊客送贈扇子。

【新冠肺炎】許樹昌：疫情未受控惟公眾已抗疫疲勞　現階段未宜再放寬措施

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昂坪360指，為配合中秋節4天假期的人流管理，纜車服務時間於10月1至4日的開放時間將為早上9時至傍晚6時30分，港人即日起至11月15日，於纜車站售票處及官網購買任何來回纜車門票，即可享有8折優惠，同時鼓勵有意到訪的市民先經官網購票，以節省現場排隊購票及登車時間。 為確保同事及遊人健康安全，昂坪360纜車服務會實施一系列防疫措施，包括：

  • 每個車廂建議載限坐4人，必須是同行親友
  • 每日設載客名額，額滿即止
  • 每組人客下車後，清潔人員會立即以1:99漂白水消毒清潔車廂，適當地調節纜車車速
  • 所有乘客於票務大堂、候車區等公眾地方，以及纜車車廂內，均必須佩戴口罩
  • 職員會為每名乘客量體溫，東涌及昂坪月台的排隊空間亦會加闊，保持空氣流通

此外，昂坪360正聯同運動品牌「FILA」合作，舉辦的全港首個戶外運動節「360 FILA Sports Fest」，在昂坪市集設置8個打卡裝置及3個互動有獎遊戲，又設計了6部主題纜車車廂，與車廂套票優惠，港人於官網購買10月1日至4日的2張成人來回纜車套票 (水晶車廂) ，即可免費獲贈「FILA」香港特別版短袖T-shirt乙件 (零售價為港幣580元)，數量有限，送完即止。

【冷鋒到港】中秋過後一道冷鋒下周初襲港　下周二有雨氣溫最低23度

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記者：陳曉瑩

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