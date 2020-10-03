【十大傑青】天后容祖兒獲頒十大傑出青年　Joey不忘出身成立慈善基金助兒童快樂成長

▲ 樂壇天后容祖兒獲頒十大傑出青年獎項。

國際青年商會香港總會今日（3日）公布第48屆「十大傑出青年選舉」結果，共7人獲獎，當中包括樂壇天后容祖兒。

今次獲頒十大傑青，容祖兒知悉後甚為驚訝，坦言自己雖曾獲頒不少音樂獎項，但面對評審團仍如同返學考試一樣，Final Interview前更緊張得難以入睡。

▲ 樂壇天后容祖兒。（Instagram圖片）

傳承恩師羅文 推動粵語歌文化

雖然已為樂壇天后，但Joey表示在音樂領域仍有想做的嘗試與突破：「我最希望推動粵語歌，它和我們一同成長，在八九十年代有輝煌成績，是香港文化和精神的代言人。但近年受資源和地域所限，影響力已不及以往，很多優秀的新人亦苦無出路。

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▲ 容祖兒出道21年。（Instagram圖片）

我期望傳承恩師羅文先生和許多樂壇前輩的精神，推動創作更多粵語音樂，竭盡所能扶持新一代香港音樂人，向社會傳遞更多正能量，宣揚香港的精神及價值。

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出身基層 成立慈善基金回饋社會

鎂光燈下的容祖兒為觀眾熟悉，但她的童年亦與很多香港人一樣在公屋長大，入行前生活並不富裕。因此，容祖兒深明兒童需要通過尋找興趣，和增長知識才可以快樂成長。

▲ 容祖兒出身基層，現雖成為天后仍不忘扶貧。（Instagram圖片）

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她在5年前成立《容祖兒慈善基金》，Joey稱：「我希望可以透過自己作為藝人的小小影響力和實際行動，去為兒童尋找興趣和好的學習機會。」

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容祖兒的天后之路

容祖兒是華語樂壇上的香港實力派代表人物，雖然入行初期錯歷挫折、不被認可、幾度聲帶受損，但她堅持以樂觀積極、不言敗的精神去衝破難關，不計得失，一路向前。她亦為香港年⻘人打氣：「自信，堅持，把握機會，未來可期。」

▲ 樂壇天后容祖兒1999年出道。（網上圖片）

國際青年商會香港總會第48屆「十大傑出青年選舉」，其餘6位獲獎人包括：視障女高音兼中大音樂系首個視障畢業生蕭凱恩、港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蘊怡、骨癌康復者吳家榮醫生、香港游泳代表歐鎧淳、中國香港棋院象棋教練周世傑，及國際摺紙比賽上屢獲殊榮的陳柏熹。