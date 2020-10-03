【新冠肺炎】本港新增4宗確診個案　有1宗不明源頭本地感染

▲ 一名22歲大專學生屬不明源頭感染。

本港新冠肺炎疫情反覆未定，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情，本港今日（3日）新增4宗確診個案，3宗屬輸入個案，1宗為本地感染，屬感染源頭不明個案。

張竹君稱，1宗本地感染源頭不明個案，涉及一名22歲香港專業教育學院男學生(第5107宗)，9月29日最後一日上學，當日感不適，9月30日到急症室求醫，居大圍翠嶺山莊二座；9月23日晚上潛伏期內曾與幾位友人到訪尖沙咀利就商業大厦3樓的「China Secret」酒吧，當處亦有卡拉OK，其餘時間較常留家。

她直指，擔心該酒吧屬感染源頭，中心已通知有關負責人安排員工做檢測，同時亦需聯絡當日客人，安排接受檢測；又指染疫男學生上學時亦曾與2名友人早餐，列作密切接觸者，其就讀的香港專業教育學院（李惠利）有2000多名師生需作檢測，校舍需關閉及停課14日。

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張竹君補充，不論酒吧食肆等有脫下口罩行為，當中如有隱性患者，愈多社交活動就愈有機會傳播病毒。被問及需否收緊現有措施，張竹君稱，放寬措施時已知社區有隱形傳播風險，現時情況與早前分別不大，但社會有好多活動需要繼續，提醒市民需做好防疫措施及做足社交距離。

另外美國總統特朗普（Donald Trump）確診新冠肺炎引起全球關注，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，新冠肺炎患者多於發病7、8日後情況惡化，嚴重或呼吸衰竭需要插喉，又指年長加上肥胖已屬不利因素，如同時罹患糖尿病，病情嚴重性及死亡風險將增加，詳情即看：【下一頁】

本身也是政府專家顧問許樹昌也估計明年第二季才會有首批疫苗到港，屆時或需分批接種，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳正怡