【新冠肺炎】將軍澳IVE學生確診住翠嶺山莊曾到酒吧「China Secret」　另有數宗初步確診個案　

▲ 將軍澳IVE需要停課14天。（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情反覆未定，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日(3日)新增4宗確診個案，1宗本地感染源頭不明個案，涉及一名22歲香港專業教育學院男學生(第5107宗)，9月29日開始出現徵狀，同日最後一日上學，30日求醫，居大圍翠嶺山莊二座；9月23日曾訪尖沙咀利就商業大廈「China Secret」酒吧。

【新冠肺炎】本港新增4宗確診個案 有1宗不明源頭本地感染

張竹君指出，該名患者只曾上學一天，曾與同學食早餐，不過當然學校有少少風險，故此在學校的防疫措施一般都會比較小心，全校會派樽及接受檢測涉逾二千名師生，同時學校需要停課14天，至於他曾與朋友到訪的酒吧，酒吧已安排員工檢測，亦會聯絡顧客接受檢測。

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另外美國總統特朗普（Donald Trump）確診新冠肺炎，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，新冠肺炎患者多於發病7、8日後情況惡化，嚴重或呼吸衰竭需要插喉，又指年長加上肥胖已屬不利因素，如同時罹患糖尿病，病情嚴重性及死亡風險將增加，詳情即看：【下一頁】

本身也是政府專家顧問許樹昌稱估計明年第二季才會有首批疫苗到港，屆時或需分批接種，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋