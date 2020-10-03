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【千言慢煮】千嬅與周柏豪談姊弟戀　不過問丁子高行蹤柏豪愛吃囡囡口水尾

娛樂 17:19 2020/10/03

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

楊千嬅與周柏豪在節目中大談對姊弟戀的看法。

歌手楊千嬅在Youtube開設新頻道「楊千嬅MY LIVE TV」，並邀來不同嘉賓邊煮飯邊談心。節目《千言．慢煮》第二集請來去年劇集《多功能老婆》的好拍檔周柏豪，二人大談「姊弟戀」的婚姻相處。

周柏豪作客楊千嬅的節目《千言．慢煮》。

楊千嬅不過問丁子高行蹤

《千言．慢煮》今集主題以姊弟戀為主，楊千嬅與老公丁子高於2009年結婚，她比老公大5年，雖然初時婚姻不被外界看好，但歷經11年後，二人仍非常幸福。楊千嬅表示女大過男也有好處：「他愛玩，直至遇上我才願意結婚。」

【愛的誓盟】千嬅結婚十年無悔嫁給愛情　丁子高深情表白：有她已經足夠

楊千嬅與周柏豪去年合拍劇集《多功能老婆》大受歡迎。（《多功能老婆》劇照）

楊千嬅分享與老公的相處之道，因為要面對別人的批評及眼光，所以要有更多耐性。

她又指不會過問老公的行蹤：「丁生在玩這方面很早出道，他現在不想再甩轆，所以要結婚。我覺得愛情是無年齡限界之分，最重要是溝通及坦誠，而且是不能過份管束對方，這是一種尊重，好似丁生有時去夜街，我也不會過問太多。」

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周柏豪鍾愛年紀大女性

周柏豪與太太Stephanie於2016年結婚，去年底榮升父母，育有一女周芯悅。而作為暖男爸爸的周柏豪亦有女萬事足，不時在社交平台分享育兒生活。

雖然，Stephanie較周柏豪年長，但周柏豪仍大讚老婆非常好，令他很有安全感，因為太太是理智及智慧型的人。他又自爆以前曾有一位公主病女友，自此便嚇怕了，反覺得成熟的女人更吸引適合他。

【兩個小生去Camping】周柏豪認脾氣差幸太太包容　愛妻男神：每晚拖老婆手睡覺【有片】

周柏豪與太太育有一女。（網上圖片）

雖然有人指當大家一同成長老去時，女人會比男人老得快，但他卻不認同，因為有很多年長女士保養得宜，不會被年輕女子遜色。 

周柏豪有女萬事足

周柏豪亦讚太太廚藝了得，因為他全不懂煮食，會被太太嫌他搞亂廚房要執手尾。他又指：「我太太說我好好，因為她整的我全都會吃，而她煮得真的很好吃，可能太太遺傳了岳母，所以好感謝太太！」

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而周柏豪亦指在家中最開心是吃囡囡的口水尾：「我而家要吃女兒吃剩的食物，粥仔、糊仔、餅乾、水果我都會吃。」千嬅在旁也和應她也會吃囝囝剩下來的食物。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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