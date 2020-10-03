【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】

▲ 一名14歲少女因攝取過多精製糖而患糖尿病。

不是長者才會患糖尿病！台灣營養師高敏敏近日分享一宗病例，一名14歲少女被診斷出患有二型糖尿病，母親哭問是否自己害了女兒。高敏敏查問後發現，問題出於少女攝取過多精製糖/加工糖（refined sugar）。

台灣營養師高敏敏在當地電視節目《醫師好辣》表示，一名14歲少女由母親帶往醫院求診，被診斷出患有二型糖尿病，糖化血色素高達12-13%，需服藥治療。母親哭問是否自己害了女兒一生。

母親表示，因為工作的緣故，每天會買外賣早餐給女兒吃，放學時又會買3個「車輪餅」給她吃，待父親下班後，全家人會外出晚膳。求醫後，母親才得知女兒平時在學校並無訂午飯，而是買麵包吃，有時更會買2個，留1個於下午肚餓時進食。高敏敏指，該名少女每日攝取過多精製糖導致患病。

部分蔬果汁含6粒方糖

按世界衛生組織的建議，以每人每天熱量攝取2000千卡計算，精製糖熱量的上限不可超過每日總熱量攝取的10%（即200千卡），即不可超過50克糖分。

高敏敏解釋，以每日攝取1500千卡熱量的女生來說，每天攝取的糖分熱量不能超過150千卡，即大約4至8粒方糖，喝一杯全糖台式飲品，就已超出每日的攝取上限。經混和的蔬果汁看起來很健康，但可能一枝已含有6粒方糖。所以，子女可能在不知不覺間已攝取過多糖分。

高敏敏列出一份小食清單，指出哪類食物要慎吃：

綠燈小食（較低糖、清淡，適合饞嘴的小朋友）：愛玉冰、仙草、乳酪飲品、豆腐花、法國麵包、糖炒栗子、堅果

黃燈小食（潛藏糖分，要適量食用）：布丁、朱古力奶、雪糕、蘇打餅、海綿蛋糕

紅燈小食（須特別留意）：油炸蔬菜乾、蜜餞、果乾；加工肉類，如：豬肉乾、牛肉乾

何謂二型糖尿病？

據衞生署的資料，二型糖尿病是最常見的糖尿病類型，佔患者90至95%。患者多為中年以上的人士，特別是有家族歷史、肥胖、飲食習慣欠佳或缺乏運動的人士。主要是由於胰島素分泌不足，或身體使用胰島素的能力減弱。患者發病較慢，病徵較不明顯，部分患者初期並不察覺。

部分糖尿病患者沒明顯病徵，可能在驗血時才發現。病徵或包括：

頻密及尿量增多，經常口渴

容易疲倦，體重下降

皮膚及陰部痕癢

傷口發炎及不易癒合

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責任編輯：羅嘉欣