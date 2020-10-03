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【無品乘客】大叔搭巴士播毒口罩沾口水再抹椅背 網民: 上落車都要噴手

健康 17:10 2020/10/03

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

新冠肺炎疫情持續，雖然疫情有所緩和，但出入公眾地方，都要注意衛生，以免沾有細菌。有網民在「深水埗街坊會」Facebook專頁分享影片，指日前在一輛由荃灣西開往將軍澳的290A號線九巴上，發現一名一頭白髮的古怪男子，疑用口罩沾上口水後，在巴士椅背上抹來抹去，行為噁心且相當缺德。

從影片畫面所見，該名無品大叔前面，有一名女乘客，她對大叔的行為似乎並未發現。有目擊的網民指，當時該大叔脫下口罩後，在口罩上沾上口水，然後再在椅背上抹來抹去，情況並不止一次，聲稱最少有三次。

該網民指，事後他已向巴士車長投訴，而車長亦即時將該名大叔趕落車。有網民看完短片後均直斥涉事大叔的行為十分噁心，且無公德心；亦有人認為拍攝者應即時阻企對方的缺德行為，並提醒大家乘搭交通公具是一定要用酒精搓手。

巴士最髒的地方是地板

有台灣外科醫師江坤俊則提醒，在乘坐公共交通工具時，要避免坐在冷氣出風口，若出風口在頭上，可以出風口關上或轉吹其他方向，避免將病菌吹向自己。他又指，巴士上最髒的地方是地板，很多人習慣把個人物品放在地上，他建議別再這樣做，因為咳嗽、打噴嚏時自然動作為往前、往下，因此地上恐濺滿飛沫及病毒。

他指，回家後要先將雨傘、鞋子脫下，放在門外，避免帶進門，隨身攜帶的手提袋，則應用棉質布加上酒精、消毒水擦乾淨。

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