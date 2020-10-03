【高齡產婦】分娩陣痛狂叫致腦出血昏迷不冶 醫生：太緊張亂叫令腦血管破裂出血

▲ 台灣有高齡產婦分娩時，因陣痛狂叫致腦出血昏迷不冶。

女人生仔隨時要揾命博。台灣一名高齡產婦在分娩時，因為陣痛劇烈而大吼大叫，她剖腹產子後逐漸失去意識，經醫生檢查發現是動靜脈畸形造成腦出血，在加護病房與死神搏鬥了兩個月後，最終搶救不治。

台灣婦產科醫師何佩玲在《媽媽好神》節目中分享了一個令人傷感的故事，故事的主角是一名產檢正常的高齡產婦，她因自然陣痛到院待產，但劇烈的疼痛讓她開始歇斯底里地亂叫。

當醫生問她是否需要打無痛分娩時，這位高齡產婦拒絕，並要求立刻剖腹生產。生產後，母親與BB與有肌膚接觸，但不久，這位媽媽在意識開始模糊，且單側瞳孔放大。

醫生相信，這為腦部腫瘤壓迫或是出血的徵兆，懷疑是腦出血，立即為她安排電腦斷層，結果在腦部發現蠻大的血塊。何佩玲指，這位媽媽沒有推上到病房，是直接推回手術房再開腦。

當醫生清除腦部血塊後，媽媽並沒醒過來，在加護病房住了2個月，最後還是與BB陰陽相隔。何佩玲解釋，孕媽一直血壓平穩，檢查確定為「動靜脈畸形」，估計是在自然產待產中，因太緊張歇斯底里地亂叫，令腦部血管破裂慢慢出血。

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TOPick曾訪問婦產科專科醫生方秀儀，她表示生產時宮頸必須開至10度即10cm才能生產，因為足月嬰兒的雙頂徑為9至10cm。否則子宮頸會撕裂、出血。當子宮頸全開至10度，便會擴張至與嬰兒頭圍一樣大小。

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責任編輯: 王明芳