【象腿VS幼腿】腿部脂肪較高≠不健康　美國心臟協會研究：患高血壓風險降61%

▲ 研究指出，腿部脂肪較高的人患高血壓風險低61%。

擁有「象腿」不一定是壞事！美國心臟協會最近發表一項研究結果指，腿部脂肪較高的人，相比腿部脂肪較低的人，患高血壓風險低61%。

美國心臟協會於9月10日發表是項研究結果。於2011至2016年，研究人員找來6000位成人作為研究對象，了解腿部脂肪與高血壓之間的關係。參加者平均年齡為37歲，近一半為女性，24％為高血壓人士，即血壓>130/80mmHg。

研究人員將參加者腿部脂肪分為高百分比、低百分比，男性高脂肪定義為34％或以上，女性高脂肪定義為39％或以上。

研究發現，比起腿部脂肪較少的人，腿部脂肪較多的人患高血壓的機會較小，風險低61%。兩者相比，腿部脂肪較多的人士舒張壓（下壓）高血壓的風險低53％，收縮壓（上壓）高血壓的風險則降低39％。即使不把性別、年齡、種族、吸煙飲酒、膽固醇水平等因素計算在內，腿部脂肪比例較高的人，患高血壓風險依然較低。

不過，是項研究有其局限性，因同時測量了腿部血壓和脂肪組織百分比，無法確定因果關係。其次，仍需更加參加者，以了解腿部不同程度脂肪組織對高血壓的影響。最後，因研究參加者年齡均在60歲以下，此結果或不適用於有高血壓風險的長者。

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高血壓病徵

高血壓一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病，所以高血壓常被稱為「隱形殺手」。血壓太高也可引致眩暈、視線模糊不清、頭痛、疲勞和面部發紅等症狀。

高危因素

據衞生防護中心的資料，超過90%的高血壓個案無法確定明確的病因。這些個案均診稱為原發性高血壓。一些高危因素令人較易患上高血壓，包括：攝取過多鹽分、 肥胖 、靜態生活模式、吸煙、飲酒過量、睡眠不足、壓力、高血壓家族史和年齡越大等。少數病人可被確定病因，這些病因包括腎病、內分泌疾病和某些藥物。

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責任編輯：羅嘉欣