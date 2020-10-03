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【陳同佳案】管浩鳴：台灣律師下周將商討陳同佳何時赴台　盼死者安息生者有改過自新機會

社會 18:11 2020/10/03

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（經濟日報資料圖片）

台灣殺人案疑犯陳同佳去年10月在港的洗黑錢罪刑滿出獄近一年，至今未出發到台灣自首，日前透過聖公會教省秘書長管浩鳴發放錄音，再次向潘曉穎父母道歉，強調前往台灣想法一直沒改變，會交律師安排赴台自首。管浩鳴今日(3日)指，台灣律師下星期一會與相關法律部門商討，有消息會再通知。

聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同佳是於上周三(7日)錄音，表明到台灣自首的想法一直無變，於台灣委託的律師下周一會與台灣法律部門，商討有關陳同佳到台灣的法律問題。問及陳同佳未能赴台的難處，管浩鳴強調有消息會再通知，又說自己回答不到法律問題。

至於陳同佳何時會到台灣，及今次決定是否與死者潘曉穎母親近期接受傳媒訪問有關，管浩鳴回應指自己並無特別評論，只希望死者安息，生者陳同佳有改過自新的機會，雙方家庭能夠重新生活。

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責任編輯：陳正怡

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律師 管浩鳴

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