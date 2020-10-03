【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽

▲ 張麗君在懷胎5個月時發現患上癌症末期，為保胎兒決定放棄治療，最終產後不敵癌魔病逝。

為了孩子，媽媽可以不顧一切，甚至一命換一命。上海一名26歲年輕孕婦，懷胎5個月時，發現患上末期胰臟癌，醫生建議她必須放棄胎兒做手術保命，但她決定要保住胎兒，延至懷胎7月後剖腹誕子，才開始化療。可惜她已錯過治療期，最終在產後5個月撒手人寰。

醫療紀錄片《人間世》其中一集「愛」，上海26歲孕婦張麗君的生命故事，感動了上千萬人。張麗君與27歲丈夫韓詩俊結婚一年，肚皮即傳來喜訊，正當他們沉醉新手爸媽的喜悅時，沒想到，張麗君懷胎5個月時，發現患上末期胰臟癌。

▲ 26歲張麗君與27歲丈夫韓詩俊的美麗婚照。（影片截圖）

醫生建議，張麗君必須放棄胎兒，才能接受或可保命的手術，但她得知BB不會因此感染癌症後，決定不聽從醫生的引產建議，希望盡力支撐著身體，保住胎兒。

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盼為丈夫留血脈 帶孩子看世界

26歲的張麗君坦言說，丈夫才27歲，她不希望丈夫就這樣一個人過一輩子，「將來他老了，也要有人陪。」即使自己的生命終結，也渴要把孩子帶到這個世界上看看。

好歹我活了26年，他還沒有來世界看過一眼……我可以為這個孩子付出多一些，身上多動兩刀也沒所謂。

產前拍片記錄︰媽媽愛你

直到懷胎7月，張麗君在產前與丈夫錄下影片，待孩子懂事後可以看到，張麗君對鏡頭向孩子說︰

媽媽愛你，媽媽會盡最大的努力，給你最好的，讓你健康快樂，在一個開心幸福的家庭中長大。

張麗君的生產及產後情況︰

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首次肌膚之親激動落淚

張麗君被推入產房，剖腹誕下早產兒，取名小籠包。由於兒子的肺部並沒有發育成熟，需留在保溫箱內照顧，他亦非常堅強地活下來。張麗君憶述孩子出生的一刻，令她沒齒難忘。

他親我臉的時候，我真的很激動，感覺眼淚都掉下來了，感覺很清晰，這股力量是心底裏，最柔軟的地方。

丈夫不離不棄陪走抗癌路︰

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確診更惡癌症「印戒細胞癌」

可是張麗君產後6日，她被確診為惡性程度更高的癌症——印戒細胞癌。醫生表示，在2千多例的胰腺腫瘤，從沒見過這種情況，明言「做手術已經沒有意義了」，做化療也只是盡量延長她的生命。

▲ 丈夫陪愛妻一起剷光頭以示支持。（影片截圖）

為孩子錄下18年生日祝福

張麗君面對死亡，心裏也只為兒子打算，返回家中努力做好媽媽角色照顧兒子，做多一日得一日，並已為兒子錄下大量媽媽心聲及18年的生日祝福，希望媽媽能永留兒子心中。

我不要留在醫院滿身插喉，痛苦地死去。我要走都要在家裏走，因為家是最溫暖的地方，中間的經歷也不再痛苦，只是一種經歷、一種過程。

▲ 最後的全家福，張麗君戴上假髮留下美好回憶。（影片截圖）

張麗君在產後5個月，最終不敵癌魔，撒手人寰，遺憾未能聽到兒子喊一聲「媽媽」。

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責任編輯︰林綺玲