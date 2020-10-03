【百佳現金券】網上流傳年滿65歲可領現金食物券　百佳：由機構代派不設申請或排隊

▲ 百佳發聲明指現金食物券經由社福機構直接甄選，不設申請。（資料圖片）

保就業計劃第二期在上月13日截止申請，港府共收到逾18萬份申請。兩大超市百佳及惠康連鎖超級巿場集團亦再次申請，兩企業分別獲批1.84億元及1.62億元，即共約3.46億元。

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因當局早前要求兩超巿如申請便須向巿民提供優惠，其中百佳將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，總值超過4,000萬元，預計受惠人數逾20萬。

百佳今日（3日）發聲明指網上流傳公眾人士凡年滿65歲可到指定社福機構排隊領取百佳超級市場現金食物券，呼籲公眾提高警覺。

百佳強調百佳所有現金食物券均經由合作社福機構直接評估服務對象需要，並代為派發予合資格之有需要人士，受惠者無需申請及排隊輪候，而現金食物券現正籌備當中，派發詳情將於稍後公布。

至於百佳將派3200萬元現金券全港市民抽獎，並以現金回饋員工，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋