【富豪男友】廖碧兒被爆明年嫁富二代　男友盧啟賢被揭近日未付前妻贍養費　　　　

▲ 廖碧兒至今一直沒否認結婚傳聞。

現年41歲的廖碧兒（Bernice）在前日（10月2日）被名人施家殷在個人社交媒體爆料指，廖碧兒和富二代男友盧啟賢（Calvin）計劃在明年3月結婚。

據知，廖碧兒的男友盧啟賢，為投資公司的行政總裁（CEO），有指Calvin的家族業務包括保險、酒廠等，並持不少物業，坐擁百億身家。

【疑似封盤】41歲廖碧兒傳出婚訊 明年結婚嫁富二代男友盧啟賢

▲ 當年廖碧兒與盧啟賢「分手」後，被指一直「掟煲唔掟蓋」。

廖碧兒盧啟賢發展地下情

現年約42歲的富二代Calvin，曾結婚及育有一女。在兩年前，他和廖碧兒傳出拍拖後，有媒體指Calvin當時與尚有位拍拖7年的電訊商太子女Nina女友。

因此廖碧兒和他拍拖未夠1年便宣布「分手」，但是二人「分手」後，Bernice與Calvin多次被影到約會。她亦曾在社交平台大騷收到99朵玫瑰相片，後被發現跟Calvin在五星級酒店食飯慶祝情人節。

日前施家殷踢爆在中秋前夕與廖碧兒和盧啟賢飯局，廖碧兒更以「未婚夫」介紹Calvin，男方更表示明年3月與廖碧兒結婚。

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盧啟賢與前妻打官司

但是在前年，盧啟賢被媒體翻查出他與前妻Emily在2013年離婚後，就瓜分資產及贍養費等問題打官司。

Emily曾向盧啟賢爭取女兒撫養權及贍養費，男方則自揭當時有債務在身未能支付贍養費，最後法庭判Calvin須分擔女兒的生活開支外，此外要向前妻支付贍養費。

可是有媒體指，有傳盧啟賢近日未有再付每月25,000港元的贍養費。

▲ 廖碧兒平時喜歡下廚。（取自廖碧兒IG）

至於廖碧兒自結婚傳聞傳出以來，一直至今未有承認但也沒否認，日前她在社交平台上載留在家中烘焙的麵包的照片，一於懶理傳聞。

廖碧兒並寫道︰「烘焙一直是我的最愛！無論是減輕壓力，消磨時光還是嘗試新的食譜......房子裏剛出爐的麵包香氣都讓我想起了爺爺的家！」完全不漏口風。