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【新冠肺炎】政府正積極與內地和澳門商討落實「健康碼」　張建宗：持陰性證明人士可豁免14天強制檢疫

社會 10:53 2020/10/04

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張建宗指政府正積極與內地和澳門商討落實「健康碼」。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（4日）發表網誌，指特區政府正積極與內地和澳門商討，在疫情穩定時將落實利用「健康碼」的機制，讓持有病毒核酸檢測陰性證明的人士，互相豁免14天強制檢疫安排。他提到政府亦正積極研究讓持有相關證明的內地港人免檢疫回港， 研究已進入最後階段。

【新冠肺炎】將軍澳IVE學生確診住翠嶺山莊曾到酒吧「China Secret」　另有數宗初步確診個案　

而在限聚令方面，張建宗說政府各執法部門在其負責處所範圍內的公眾地方持續加緊巡邏和檢控，並不時採取跨部門聯合行動，以確保處所管理人及市民遵守相關法例要求，他又提到就食肆違反每張枱4人規定或沒有隔板分隔等，以往只有負責人被罰，現時違規食客亦可被票控。而當局過去一星期合共巡查約25,000次，發出了超過200張定額罰款告票予違例人士。

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責任編輯：郭家穎

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