【新冠肺炎】特朗普再發表錄影講話　沒打領帶臉容憔悴：未來數天才是真正考驗

▲ 特朗普於當地時間3日再於twitter發布最新影片，表示自己情況已有所好轉，又指未來數天才是真正考驗。

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國總統特朗普夫婦日前亦宣告確診，消息震驚國際社會。特朗普於當地時間3日再於twitter發布最新影片，表示自己情況已有所好轉，又指未來數天才是真正考驗。

感謝各國領袖慰問

特朗普在這段長約4分鐘的片段中臉容憔悴，即使身穿西裝，但未有繫上領帶。他首先感謝醫護人員的照料，並指自己在抵達醫療設施時身體曾感不適，但目前感覺已經較之前好。

片段中，他表示自己接受療程後，身體情況已經有所好轉，但指出未來數天才是真正考驗。他強調為會美國，甚至全球擊敗新冠病毒，並感謝各位美國民眾的支持，以及各國領袖的慰問。

至於夫人梅拉尼婭的情況，特朗普表示妻子目前身體情況亦不錯，期望在未來數天可以取得理想成果。

同場加映，新冠病毒在不同物料上的存活時間:

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醫療團隊：特朗普已可處理公務

據特朗普的醫療團隊昨日（3日）交代的治療進度指，特朗普已經超過24小時沒有發燒，曾經出現的咳嗽、鼻塞以及疲倦等症狀已逐漸改善，並已能夠處理公務。目前特朗普正在服用「瑞德西韋」，及接受一種仍在實驗階段的療法，團隊強調正盡最大努力在各方面照顧好特朗普。

特朗普在確診當日離開白宮接受治療前，亦曾在twitter拍片交代近況：「我要感謝各位大力支持，我將要往沃爾特里德國家軍方醫院。我認為自己情況很好，只是要確認一切順利。第一夫人情況很好，很感激，我永遠不會忘記，謝謝。」

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責任編輯:羅嘉欣