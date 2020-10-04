【早產BB】子宮頸閉險流產拒放棄誕早產兒 醫生：沒有父母救你一命不會存活在這世上

▲ 媽媽因子宮頸閉鎖不全險流產，慶幸經過治療最終在27周產下健康寶寶。

在得知懷孕後，準媽媽以喜悅的心情期待著新生命，但孕期中往往有很多變數，令人提心吊膽。近日有台灣婦產科醫生分享，有懷孕20周孕婦因子宮頸閉鎖不全險流產，慶幸經過子宮頸縫合手術後，經歷了53日安胎，最終孩子在27周早產，但平安地誕下來，令父母和醫生都相當欣慰。

台灣婦產科醫生林思宏近日在facebook專頁分享，在1個半月前，有一名孕婦從新竹來到台北求診，他尤記得當時夫婦的無助模樣。原來孕婦當時因陰道分泌物過多去新竹診所就診，卻被發現子宮頸閉鎖不全，羊水囊整個膨出。

羊水囊膨出

當時孕婦腹中胎兒僅20周，夫婦到了兩所醫院，都被告知流產機會大，安慰他們下次會更好。不過，他們仍不放棄，決定到台北再看醫生，林思宏醫生看過後，發現羊水囊確實整個膨出，

手術成功機會不大，但我們可以試試看把羊水囊推回去，然後再試著把子宮頸縫起來......

孕婦麻醉後，丈夫也被叫進手術室，親眼看到膨出來的羊水囊，還可以隱約看到孩子腳在踢的模樣。林醫生坦言，手術過程膽戰心驚，慶幸最後成功把羊水囊推回去，並把子宮頸縫合起來，而孕婦就在2日後奇蹟地出院。

20周的孩子如果出生，肯定是活不了，22周還是不行，23、24周有機會，26周後出生，不僅會活，以後也會好很多。

從沒法存活到平安誕生

由於知道孩子會早產，林醫生使用了催促胎兒肺泡成熟的藥劑，並用藥來保護胎兒腦部健全。

林醫生，我生了，自然產，寶寶很ok！

當林醫生收到這個訊息時，他頓時熱淚盈眶，孩子從20周熬到27周4天，多撐了53天，從沒辦法存活，到可以不用插管，只用CPAP（呼吸器）躺在NICU（兒童深切治療部）。

當醫生最大的鼓勵和動力莫過於此了。孩子，接下來你還會有很多挑戰，你要關關難過關關過，因為沒有你父母堅持救你一命，你不會存在在這個世界上，加油！好好長大！

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責任編輯：王明芳