【十大傑青】14歲患骨癌須截肢突破障礙成骨科醫生 以經歷鼓勵骨癌病童振作康復

國際青年商會香港總會公布第48屆「十大傑出青年選舉」結果，共有7人獲獎，包括醫院管理局病人安全管理與風險管理經理、香港傷殘⻘年協會主席吳家榮醫生。吳醫生14歲時不幸患上骨癌，需要切除左腳，當時最害怕的是截肢之後，只能以一條腿度日，好動的不能再跑步和運動，加上12次的化療，吳醫生回想難過痛苦不堪。

▲ 1994年生日前夕，剛完成活組織抽取手術，獲醫護人員一起慶祝生日。

回想在他生命最困難的時候，身旁確實出現過很多人，守護他過渡難關。當然是他的父母，患病後父母為了照顧他先後辭工，不辭勞苦在病榻旁照料兒子。

而另一位影響他最深的，就是他的一位主診醫生，在切腿手術之前，主診醫生找來一位曾患骨癌的女生跟我分享，吳家榮有了這枝強心針，才有勇氣堅持下去，接受切腿手術。在他的康復過程之中，還有無數人的鼓勵和支持，那時他立志要成為醫生，幫助其他有需要的病人。

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中大醫學院畢業後，吳回到曾接受治療的骨科部門任職醫生。他曾經遇到同樣患上骨癌的病童，他會分享自己過來人的故事，也會鼓勵他們說：

我能夠健康地站在這裏跟你說話，亦希望你會像我一樣康復。

雖然只有一條腿，但吳醫生依然熱愛運動，曾經代表香港參加遠東及南太平洋殘疾人運動會（殘疾人士亞運會）游泳比賽，用過來人的身份經歷，鼓勵癌病兒童，關切病人的情緒支援。

他加入香港傷殘⻘年協會及香港復康會的十多年間，致力提倡殘疾人士運動和社會權益，推動傷健共融，讓香港成為更適合出行的無障礙城市，並與世界各地殘疾團體交流，互相觀摩學習。

吳醫生從學校走進社會，最初為自己定下的目標，就是無懼困難，勇敢面對挑戰。回想過去克服過的困難，他為香港年⻘人打氣的説話：

逆（疫）境終會過去，為未來好好裝備自己。

另一位十大傑青得主，是3個月大患眼癌突破黑暗成女高音蕭凱恩（Michelle），她能夠成為中大音樂系首位視障畢業生，亦是她人生中最自豪的事，她的奮鬥人生：【下一頁】