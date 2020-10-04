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【新冠肺炎】沈祖堯形容疫情「疲倦漫長的戰爭」　人類應汲取教訓勿食用野生動物

社會 13:16 2020/10/04

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沈祖堯形容，新冠疫情是很疲倦漫長的戰爭。

本港新冠肺炎疫情反覆未定，中大醫學講座教授、前校長沈祖堯形容，新冠疫情是很疲倦漫長的戰爭，隨著疫苗面世終有一日打贏。他認為，從是次疫情中得到的教訓，就是不要再去食用野生動物等，以免從動物染上人類不能預防抵抗的病毒。

沈祖堯今早（4日）在一個電台節目說，新冠肺炎至今仍沒有藥品可以治療，目前多檢測、守關口、少社交接觸等措施仍然有效。他坦言，疫情之初本以為會在非洲等落後國家嚴重，相反愈大的城市、人口愈多的地方，疫情愈嚴重，因此隔離措施一定要做。

他又說，當年的沙士患者若不發燒的傳染性低，死亡率高，患者不會周圍走，減低傳播風險。他回憶沙士期間，不僅醫院，社會也十分緊張，且當時醫院保護衣、N95等裝備不足，甚至要重用口罩，而沙士疫情大約持續3個月就完結。

沈祖堯又指，大部分感染新冠病毒患者病徵輕微，而年輕患者的死亡率低，但近乎經過四季都仍存在，形容疫情是很疲倦漫長的戰爭。他相信，一定會打贏抗疫戰爭，只是不知道需要幾長時間，當有疫苗面世，病毒變得溫和，很多人有抵抗力，就會完結。

他坦言，這不等於人類與這個疾病的戰爭會完結，因病毒會變種，或者對抗生素又開始產生抗藥，所以又要面對另一場戰爭。他說，從從環保角度看疫情，今次教訓就是不要再去食用野生動物等；另外在沒有疫苗出現時，市民仍然需要少出街。

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記者：陳子謙

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