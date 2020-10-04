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沈祖堯指男性患癌風險較女性高　及早篩查具成本效益

社會 12:37 2020/10/04

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中大前校長沈祖堯希望政府將來可以推出癌症篩查，相信及早篩查治療是最具成本效益的做法。

中大醫學院正進行的1萬人癌症篩查計劃，目前已進行3,500宗個案，合共發現逾50人有癌症，包括10個大腸癌、10多個乳癌及30多個前列腺癌個案。中大醫學講座教授、前校長沈祖堯指，完成計劃後會將數據交給衞生署，希望政府將來可以推出癌症篩查，相信及早篩查治療是最具成本效益的做法。

中大癌症篩查揪出逾60名患者　名額剩6千多個免費參加 【附登記方法】

沈祖堯今早（4日）在一個電台節目指，癌症一直以來都是本港殺手，仍有不少癌症未能找到成因和預防方法，甚至有文獻指出在已發展國家，癌症的死亡率已超越心臟和腦血管疾病，相信醫學界仍有一段長時間面對癌症的威脅。

他又指，現時治療癌的新藥比以前多和有效，惟只能控制30至40%的癌症，亦只能延長患者的壽命，加上價錢非常昂貴，末期病要動輒過百萬元醫藥費，並非所有人能夠負擔，所以預防和篩查及早治療是最好的辦法。

沈祖堯指，大多癌症患者屬45歲或以上，而男性患癌的風險比女性高，如患大腸癌的機會男性比女性多50%，估計可能與吸煙、肥胖與糖尿情況有關，而女性有不適時亦較願意求醫。他又指，血糖高低亦與患上部分癌症的風險成正比，即使體重不高但血糖高，仍屬高風險患者人士。

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記者：陳子謙

癌症 沈祖堯 衞生署 乳癌 前列腺癌 肥胖 大腸癌

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