【霸氣護妻】奶奶稱「一家同心」迫新抱同住　兒子堅持搬走：老婆我保護

▲ 兒子霸氣護妻堅持搬走，避免將來的婆媳糾紛。

所謂「相見好，同住難」，婆媳關係往往在奶奶與新抱同住期間惡化，而丈夫夾在中間也是為難。台灣有一名男子考慮到妻子的感受，向媽媽提出婚後要搬出去住，惟媽媽卻要買大房子全家住在一起，最終男子堅拒媽媽的要求，霸氣護妻「我不保護我老婆，誰保護她？」

有男網民在facebook群組「爆廢公社」透露，早前媽媽向他提出，希望換大一點的房子，讓他結婚後可以同住，媽媽可幫忙照顧小孩，就像舅父與外婆住在一起一樣，兄弟姊妹也三不五時回來，一家人同心，子孫滿堂。

兒子霸氣保護老婆

不過，兒子直接拒絕媽媽的想法，他向媽媽表明，會在家中附近買一間新屋與妻子同住。他認為，成家本來就要獨立出去，而且將來他有自己的孩子，現在的房子根本沒法塞下這麼多人，他也不想孩子與父母擠在同一間房，

現在哪有女生想跟婆婆（奶奶）住在一起的......我媽自己都不跟婆婆住了，為甚麼要求以後我老婆要跟她住？

他又認為，住在家等於孝順父母的觀念很怪，根本是男生不想離開舒適圈而找的藉口，

男人都沒考慮老婆的感受，所以才衍生很多婆媳問題啊，我不保護我老婆誰保護她？

不少網民都紛紛讚好男子的護妻行為，認為他很有擔當，「老婆會很幸福」、「搬出來才是正解」，也有女網民抱怨同住奶奶，「住一起就算了，還要規定別人的生活起居，要顧小孩還要包辦所有家事，真的不能跟婆婆住，距離產生美感」、「你老婆只能靠你！堅持這種想法」。

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責任編輯：王明芳