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【幸福人妻】譚凱琪家中樓梯拍孕照　準靚媽Zoie九龍塘複式豪宅曝光

娛樂 12:18 2020/10/04

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

譚凱琪夫婦住於帝景峰複式豪宅。

現年38歲的譚凱琪（Zoie）於今年3月與金融才俊莊日宇（Enrico）結婚當幸福人妻，Zoie在6月宣布懷孕做媽媽。雖然，譚凱琪近日留在家中專心養胎，不過Zoie不時在社交平台上載近照，讓粉絲知道她的生活點滴。

一直從Zoie的孕照所見，準媽媽譚凱琪手腳仍然纖細，完全沒有水腫，Zoie不愧是凍齡女神。

譚凱琪日前上載了一張在其複式豪宅的樓梯所拍的照片，相中身穿淡黃色公主裙的她寫道：「今年中秋沒有好好曬月光，因我肚子已是一個又圓又大的月光，那我乾脆地直接把像月光顏色的裙子穿上來應應節。但有人說，這裙子比較像花膠。」

【懷孕日誌】譚凱琪陀B留家安胎　Zoie勤做運動為做靚媽作準備

譚凱琪在家中樓梯拍照。（取自譚凱琪IG）

【孕婦食譜】譚凱琪靚爆陀B肥肚不肥身　Zoie攻讀營養學每日炮製有營懷孕餐

譚凱琪夫婦住複式豪宅

Zoie與莊日宇拍拖8年在今年結婚，有指男方家底本不俗。而他畢業於加利福尼亞洲戴維斯大學，曾任對沖基金交易顧問，現在從事保險業。

譚凱琪夫婦現在住於九龍的帝景峰複式豪宅，今次Zoie在樓梯拍的相片，就正是在家中所拍。

位於畢架山上的帝景峰背山面海，譚凱琪住的一類複式單位一直甚少有放盤，現在售價4500萬至7500萬。

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譚凱琪繼續發展事業

雖然Zoie嫁有錢丈夫，不過她早表明不會做少奶奶，婚後仍會繼續工作。事實近日她雖然專心養胎未能接拍劇集，但也開個人YouTube頻道，實行跨界發展。

她曾接受TOPick訪問指，認為現今女性要獨立自主，擁有自已的事業對維繫婚姻亦有一定幫助：「女人要不斷增值自己，身邊伴侶才可以跟你分享任何事。」

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譚凱琪本身對於投資亦有研究，曾稱：「我有購買內地物業，亦有投資基金，都是為將來生活作打算。我很喜歡睇樓，閒時約經紀看新樓盤，始終買磚頭最保值，另外亦會留意各地銀行投資計劃。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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